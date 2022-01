Dusan Vlahović jest jednym z najbardziej rozchwytywanych snajperów na rynku. W tym sezonie Serie A zdobył już 17 goli, w poprzedniej kampanii ta sztuka udała mu się 21 razy.

Dusan Vlahović strzela gola za golem i wkrótce opuści Fiorentinę

Nic więc dziwnego, że Serb przyciągnął uwagę największych klubów Europy. O usługi 21-latka zabiegają takie ekipy jak Arsenal, Juventus czy Manchester City.



Hitowy transfer napastnika jest kwestią czasu. Vlahović już zapowiedział, że nie przedłuży umowy z Fiorentiną. Kontrakt wygasa w czerwcu 2023 roku. Działacze "Violi chcą zarobić na swoim snajperze i czekają na oferty. Do hitowej transakcji może dojść nawet w zimowym okienku transferowym.





Kto zajmie miejsce Valhovicia? Jednym z kandydatów jest Arkadiusz Milik

