Juventus do meczu ligowego z Lecce na własnym stadionie podchodził po kompromitacji, jaka przydarzyła się drużynie prowadzonej przez Massimiliano Allegrego w starciu Serie A z Sassuolo. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 2:4, a wielki udział w takim rezultacie miał niestety Wojciech Szczęsny . Polak popełnił przynajmniej jeden katastrofalny błąd, który pozwolił gospodarzom uwierzyć w wygraną.

W związku z tym kolejny mecz w środku tygodnia przeciwko Lecce miał dodatkową wagę. Trzeba było odbić się po kompromitacji, jakiej "Stara Dama" doznała przeciwko Sassuolo. Rywal jednak nie był tak łatwy, jak mogło się to z pozoru wydawać. Lecce bowiem do tego pojedynku podchodziło, jako trzecia drużyna tabeli. Zapowiadało się więc "starcie na szczycie".

Arkadiusz Milik bohaterem! Polak z golem

Pierwsza połowa tego pojedynku, delikatnie mówiąc, nie zachwyciła. Najlepszą okazję miał prawdopodobnie Federico Chiesa, którego strzał jednak przeleciał kilkanaście centymetrów obok słupka. Wojciech Szczęsny w tej części spotkania nie był nawet zmuszony przez rywali do interwencji, co bardzo wiele mówiło na temat tego, jakie nastawienie do tego pojedynku mieli przyjezdni.