Arabowie kuszą Zielińskiego. Zamieszkałby obok wielkiej gwiazdy. Nowe fakty

Piotr Zieliński chciałby przedłużyć swój pobyt w Neapolu , ale ostatecznej decyzji nie podjął jeszcze człowiek, do którego należy ostatnie słowo w tej kwestii - prezes klubu Aurelio De Laurentiis .

- To on tutaj będzie miał prawdopodobnie ostateczny głos. Wiem, że prezes Napoli bardzo zabiegał o to, aby Piotrek zgodził się na te nowe warunki kontraktu w czasie obozu przygotowawczego. Na początku trochę się zżymał, pojawiały się różne hasła, że może nie pojechać na obóz, ale ostatecznie nikt nie robił mu problemów - mówił dziennikarz.