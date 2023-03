Antysemicki skandal w czasie meczu. Klub wydał najsurowszą karę

" Derby della Capitale " to coś, czym bez wątpienia przez co najmniej dwa dni w roku żyje (niemal) cały Rzym. Spotkania między Lazio i Romą zawsze pełne są pasji nie tylko na boisku, ale i na trybunach - czasami kibicom jednak puszczają wszelkie hamulce i dochodzi do poważnych skandali.

Tak było chociażby w ostatnią niedzielę, kiedy to wśród fanów "Biancocelestich" rozniosły się wymierzone w "Romanistów" przyśpiewki o podłożu antysemickim. Nie to jednak było najbardziej szokujące - jeden mężczyzna postanowił przekroczyć granice jeszcze bardziej.

"Syn Hitlera" na meczu Lazio - Roma. We Włoszech zawrzało

"Czy to możliwe, by wszyscy nadal to ignorowali?" - zapytała we wpisie Dureghello. Cóż, samo Lazio nie odwróciło w tym przypadku głowy - niedługo po ujawnieniu incydentu klub wydał komunikat, w którym podkreślił, że podjął się czynności mających na celu ukarać trzy osoby, w tym niesławnego "Hitlersona".