Piłkarski mistrz świata z 2006 roku i sześciokrotny triumfator Serie A z Juventusem Turyn i AC Milan Andrea Pirlo poprowadzi zespół rezerw Juventusu (U23) – poinformował klub. To będzie jego pierwsza praca w roli trenera.

Piłkarz zakończył karierę w listopadzie 2017 roku w barwach New York City w lidze MLS.

Przygodę piłkarską w Serie A rozpoczął w 1995 roku w Brescii. W tym klubie w wieku 16 lat rozegrał pierwszy mecz we włoskiej ekstraklasie. Wielka kariera to sześciokrotny triumf w Serie A z AC Milan (dwa mistrzostwa) i Juventusem (cztery mistrzostwa). W dorobku ma również dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów z mediolańskim klubem.



Z reprezentacją zdobył w 2006 r. mistrzostwo świata oraz brąz olimpijski w Atenach (2004), a także wicemistrzostwo Europy w turnieju rozgrywanym w Polsce i na Ukrainie (2012). W ubiegłym roku 41-latek ukończył kurs trenerski UEFA.



"Ktokolwiek grał z Andreą rozumie sens słowa "wyjątkowy". To mistrz, który łączy w sobie klasę, elegancję i pokorę" - mówił o byłym koledze z drużyny narodowej i Juventusu Turyn bramkarz Gianluigi Buffon.