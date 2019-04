Piłkarz Juventusu Turyn Andrea Barzagli ogłosił, że po zakończeniu obecnego sezonu zakończy karierę. - Trudno mi o tym myśleć, ale kontuzje pozwoliły mi to zrozumieć - powiedział 37-letni obrońca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SPAL - Juventus Turyn 2-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W tym sezonie Barzagli z powodu kontuzji zagrał jedynie w dziewięciu meczach w barwach Juventusu, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

Reklama

- Kiedy jest się piłkarzem, trudno myśleć o życiu bez piłki, ale kontuzje, jakie spotkały mnie w tym sezonie, pozwoliły mi to zrozumieć. Zdecydowałem, że w czerwcu zakończę karierę - przyznał obrońca, który w przyszłym miesiącu skończy 38 lat.

Barzagli dołączył do Juventusu Turyn w 2011 roku z VfL Wolfsburg i od tego czasu co roku zdobywał mistrzostwo Włoch. Wraz z Leonardo Bonuccim i Giorgio Chiellinim nazwani zostali "obroną BBC". Zespół "Starej Damy" już w sobotę mógł zapewnić sobie ósmy tytuł z rzędu, ale przegrał w Ferrarze ze SPAL 1-2.

- Próbuję wymyślić co będę robił po zakończeniu kariery. Przyciągają mnie różne pomysły ze świata futbolu, ale potrzebuję trochę czasu na podjęcie decyzji. Muszę zrozumieć, co mnie zafascynuje i czy będę mógł wykonywać to naprawdę dobrze. Gra w piłkę była moim marzeniem od dziecka. Muszę znaleźć zajęcie, które będzie wywoływać ten sam entuzjazm - dodał obrońca.

Barzagli ma za sobą 73 mecze w reprezentacji Włoch. Miał swój udział w zdobyciu mistrzostwa świata w 2006 roku. Półtora roku temu, po tym jak Włosi nie zakwalifikowali się do mistrzostw świata w Rosji, zakończył reprezentacyjną karierę.

Serie A: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz