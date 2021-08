Allegri zabrał głos po błędzie Szczęsnego! "Czasem to nie wstyd"

Serie A

- Czasem wybicie piłki na trybuny to nie wstyd - powiedział trener Juventusu Massimiliano Allegri, pytany o dzisiejszy mecz "Starej Damy" i błąd Wojciecha Szczęsnego. Reprezentant Polski pomylił się we własnym polu karnym, co wykorzystali rywale i doprowadzili do remisu.

