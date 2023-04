Allegri zabrał głos na temat zdrowia Szczęsnego. Był bliski połamania języka

Allegri rozluźnił atmosferę wokół Szczęsnego. "Nawet diabeł go nie weźmie"

Środowisko piłkarskie momentalnie zareagowało słowami wsparcia dla Polaka, a rozpoczęli przedstawiciele czwartkowych rywali. - Naprzód Szczęsny - taki wpis pojawił się twitterowym koncie Sportingu. Informacja szybko dotarła też do kibiców Arsenalu, którego barw Szczęsny bronił przez długie lata. Fani życzyli mu szybkiego powrotu do zdrowia, pamiętając jego wiele znakomitych występów dla "Kanonierów".

Na szczęście badanie EKG przeprowadzone bezpośrednio po meczu nie stwierdziło żadnych nieprawidłowości w pracy serca 32-latka, dzięki czemu kamień z serca spadł nie tylko jemu, ale wszystkim związanym z Juventusem. Widać to było także po jego trenerze, Massimiliano Allegrim, który w pomeczowym wywiadzie zdecydował się podejść wręcz żartobliwie do całej sytuacji. - Jest zdrowy, żyje. Nawet diabeł go nie weźmie - powiedział z dużym uśmiechem na ustach. Później miała miejsce inna zabawna sytuacja, bo Włoch miał spory problem z wypowiedzeniem słowa "tachykardia", czyli fachowego terminu dolegliwości Szczęsnego.