Ależ wieści dla reprezentanta Polski. "Ułaskawiony" przez Jose Mourinho?

Według tych doniesień, 21-latek ma jednak szanse na pozostanie w AS Roma , choć ostatnio spekulowano intensywnie na temat jego możliwego odejścia.

AS Roma. Jose Mourinho jednak pozostawi Nicolę Zalewskiego w zespole?

Kadrowicz Fernando Santosa był typowany przez media do opuszczenia rzymskiej ekipy, m.in. w związku z tym, że Roma musi przeorganizować finanse w związku z Financial Fair Play. Nie była to jednak jedyna przyczyna. Przede wszystkim, jak ocenia portal Romapress.net, Zalewski ma za sobą dość rozczarowujące miesiące.