Przed pierwszym gwizdkiem spotkania AS Roma - Sassuolo nie ulegało wątpliwości, kto jest faworytem potyczki. Zawodnicy z "Wiecznego Miasta" znajdują się bowiem w czołówce tabeli Serie A, walcząc o udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. "Neroverdi" tymczasem mają za sobą co najwyżej przeciętny sezon, plasując się w dolnej połowie klasyfikacji.

Jak jednak wiadomo w futbolu to, co na papierze, nie musi mieć swojego odzwierciedlenia na boisku. Podopieczni trenera Alessio Dionisiego bardzo prędko, bo już po 18. minutach, prowadzili 2-0 i to gospodarze musieli ich gonić. Trzeba uczciwie przyznać, że Romie niemalże udało się wyrównać stan rywalizacji, ale wraz z końcowym gwizdkiem na tablicy wyników widniał rezultat 4-3 dla gości.

AS Roma - Sassuolo. Nicola Zalewski z niezwykłym trafieniem, Jordan Majchrzak z debiutem we włoskiej ekstraklasie

Oczywiście naszemu kadrowiczowi pomógł tu nieco przypadek, ale nie zmienia to faktu, że oczarował on kibiców swym trafieniem - pierwszym w karierze w Serie A, co trzeba podkreślić. Klasyczną "bombę" z dystansu zaprezentował za to Paulo Dybala: