Ależ gol Zalewskiego w Serie A. Bardzo ważne trafienie dla AS Roma

Pierwszego gola w tym meczu zdobyła Spezia , a padł on już w 6. minucie. Trafienie, które znacznie zwiększyło szansę zespołu na utrzymanie zdobył Grek Dimitrios Nikolaou . Z prowadzenia goście cieszyli się prawie do samego końca pierwszej połowy.

W 43. minucie Nicola Zalewski znalazł się w dobrej pozycji do dośrodkowania i wydaje się, że właśnie to chciał zrobić polski skrzydłowy AS Roma. Piłka po drodze jednak nie dotknęła żadnego piłkarza i zatrzepotała w siatce. To trafienie zostało więc zapisane na konto Zalewskiego.