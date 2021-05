Alessandro Bastoni przedłużył kontrakt z Interem. To był priorytet

Reprezentant Włoch Bastoni umowę z Interem przedłużył do 2024 roku. Jego wcześniejsza umowa obowiązywała do 2023 roku, ale w ekipie "Nerazzurrich" nie chciano czekać.

Według "La Gazzetta dello Sport" rozwiązanie kwestii przyszłości Alessandro Bastoniego było jednym z klubowych priorytetów - obok kwestii tego, czy Argentyńczyk Lautaro Martinez także zostanie w zespole, czy zostanie sprzedany.



Bastoni dał fanom odrobinę spokoju

Dla kibiców drużyny z Lombardii to z pewnością dobra wiadomość oznaczająca stabilizację w chociaż jednej kwestii. Krótko po tym, jak Inter zdobył - pierwszy raz od 11 lat - mistrzostwo kraju, z klubu postanowił odejść szkoleniowiec Antonio Conte. Według włoskich mediów jego zastępcą miałby zostać niebawem Simone Inzaghi.

Reklama

22-letni Bastoni do Interu przeszedł z Atalanty w 2017 roku. Po tym, jak jego umowa została prolongowana, ma on zarabiać ok. cztery miliony euro rocznie.



Zdjęcie Alessandro Bastoni (na pierwszym planie) / AFP

PaCze