Agent zdradził wymarzony kierunek gwiazdora. Obecny klub odradza pośpiech

Khvicha Kvaratskhelia to absolutne objawienie obecnego sezonu we włoskiej Serie A. 22-letni Gruzin przebojem wdarł się do pierwszej jedenastki Napoli po transferze z Dinamo Batumi i wraz ze swoim zespołem pewnym krokiem zmierza po pierwsze od 36 lat mistrzostwo Włoch. Skrzydłowy bardzo szybko przyciągnął zainteresowanie największych klubów, a jego agent zdradził, jaki kierunek byłby dla niego spełnieniem marzeń.