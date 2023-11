Afera bukmacherska. Mistrz Europy kolejnym podejrzanym, dwóch graczy już ukarano

Pierwszym ukaranym piłkarzem był Fagioli, który poszedł na całkowitą współpracę z prokuraturą i sam zgłosił się do FIGC .

Afera bukmacherska. Fagioli i Tonali już ukarani, Zaniolo czeka

Piłkarz Juventusu pożyczał pieniądze na zakłady nawet od kolegów z klubu , choć, jak twierdzi, oni nie wiedzieli na co są przeznaczone, a w sumie jego dług wynosi trzy miliony euro. Fagioli zarzekał się jednak, że nigdy nie obstawiał meczów "Starej Damy" czy byłego klubu - Cremonese.