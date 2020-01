Szymon Żurkowski zostanie wypożyczony z Fiorentiny do drugoligowego Empoli. Pozostanie tam do końca bieżących rozgrywek lub – jeśli obie strony będą zadowolone – do końca następnego sezonu. Komunikat w tej sprawie pojawić się ma lada dzień.

Minionego lata Żurkowski przechodził z Górnika Zabrze do Fiorentiny z nadziejami na wielką przygodę w Serie A. Na oczekiwaniach na razie jednak się skończyło. Polak we włoskiej elicie zagrał tylko dwukrotnie - w meczach z Juventusem Turyn i Udinese. Na murawie spędził w sumie 10 minut.

Kolejnym przystankiem w karierze "Żurka" ma być Empoli FC. Zespół zajmuje obecnie 16. lokatę w Serie B. Wiosną będzie bronił się przed spadkiem. Zgodę na wypożyczenie zawodnika dał już trener Giuseppe Iachini. "Oficjalny komunikat to tylko kwestia czasu" - donosi serwis firenzeviola.it.

22-latek bardzo chciałby znaleźć się w kadrze Jerzego Brzęczka na finały Euro 2020. Na razie nie ma podstaw ku temu, by taki scenariusz uważać za realny. Młodzian musi regularnie grać o stawkę. Ten warunek spełniał przed dwoma laty, gdy znalazł się w szerokiej grupie zawodników przygotowujących się w ekipie Adama Nawałki do wylotu na mundial. Ostatecznie turniej obejrzał jednak w telewizji.

Można śmiało założyć, że Żurkowski ofertę Empoli uzna za atrakcyjną. Wysokość wynagrodzenia odegra rolę drugoplanową. O tym, że drugi szczebel rozgrywek nie stanowi szlabanu w drodze na wielki turniej mistrzowski, przekonali się w ostatnich latach choćby Marek Koźmiński (2002), Paweł Kryszałowicz (2002) Kamil Grosicki (2018).

UKi