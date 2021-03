ACF Fiorentina przegrała z AC Milan 2-3 w meczu 28. kolejki Serie A. W bramce gospodarzy do 44. minuty grał Bartłomiej Drągowski. Opuścił murawę z powodu kontuzji.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. ACF Fiorentina - AC Milan 2-3 Czytaj więcej na https://sport.interia.pl/serie-a/news-acf-fiorentina-ac-milan-2-3. Skrót meczu (ELEVEN SPORT). Wideo Eleven Sports

28. kolejka Włochy - Serie A

2021-03-21 18:00 | Stadion: Stadio Artemio Franchi | Arbiter: Marco Guida ACF Fiorentina AC Milan 2 3 DO PRZERWY 1-1 E. Pulgar 17' F. Ribéry 51' Z. Ibrahimović 9' Brahim Díaz 57' H. Çalhanoğlu 72'

Po dwóch bolesnych potknięciach Milan w dobrym stylu wrócił na zwycięską ścieżkę. Kibice "Rossonerich" mieli prawo być rozczarowani porażkami z Napoli w lidze i Manchesterem United w Lidze Europy (dwa razy 0-1). Wygrana we Florencji oznacza, że ekipa z San Siro nie rezygnuje z walki o tytuł mistrza Włoch.

Reklama

Wynik spotkania już w 9. minucie otworzył Zlatan Ibrahimović. Po błędzie defensywy Fiorentiny stanął oko w oko z Bartłomiejem Drągowskim i bez kłopotów zmusił go do kapitulacji. Już osiem minut później kapitalnym strzałem z rzutu wolnego wyrównał jednak Erick Pulgar.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Potem oba zespoły mieli sporo szczęścia. Milan przed utratą bramki uchronił słupek, a "Violę" - poprzeczka. W tej drugiej sytuacji Ibrahimović przelobował Drągowskiego, który już z poziomu murawy mógł tylko obserwować tor lotu piłki.

Polski bramkarz wkrótce doznał kontuzji i musiał opuścić murawę jeszcze przed przerwą. Więcej o tej sytuacji piszemy TUTAJ.



Po zmianie stron gospodarze potrzebowali tylko sześciu minut, by objąć prowadzenie. Mierzonym strzałem po ziemi popisał się Franck Ribery i było 2-1. Radość ze zdobytej bramki nie trwała jednak długi. Stan rywalizacji wyrównał raptem Brahim Diaz, wpychając piłkę do siatki z najbliższej odległości po rozegraniu rzutu rożnego.



Gdy do końcowego gwizdka pozostawało niewiele ponad kwadrans decydujący cios zadał Hakan Calhanoglu. Dzięki kompletowi punktów Milan umocnił się na drugiej pozycji w tabeli. Do liderującego Interu (w tej kolejce pauzował z powodu zakażeń w zespole koronawirusem) traci sześć punktów.

ACF Fiorentina - AC Milan 2-3 (1-1)

Bramki: 0-1 Ibrahimović (9.), 1-1 Pulgar (17.), 2-1 Ribery (51.), 2-2 Diaz (56.), 2-3 Calhanoglu (73.)



2 3 ACF Fiorentina AC Milan Donnarumma Dalot Kjær Tomori Hernández Tonali Saelemaekers Díaz Kessié Çalhanoğlu Ibrahimović Drągowski Martínez Quarta Pezzella Milenković Cáceres Eysseric Pulgar Farfán Bonaventura Castrovilli Vlahović Ribéry SKŁADY ACF Fiorentina AC Milan 44′ 44′ Bartłomiej Drągowski Gianluigi Donnarumma 79′ 79′ Lucas Martínez Quarta 48′ 48′ José Diogo Dalot Teixeira Germán Alejandro Pezzella Simon Kjaer Nikola Milenković Fikayo Tomori Martin Caceres Theo Bernard François Hernández Valentin Eysseric 58′ 58′ Sandro Tonali 17′ 17′ 79′ 79′ Erick Antonio Pulgar Farfán 58′ 58′ Alexis Saelemaekers Giacomo Bonaventura 57′ 57′ 80′ 80′ Brahim Abdelkader Díaz 71′ 71′ Gaetano Castrovilli Franck Yannick Kessié Dušan Vlahović 72′ 72′ 41′ 41′ 90′ 90′ Hakan Calhanoglu 51′ 51′ Franck Ribery 9′ 9′ Zlatan Ibrahimovic REZERWOWI Antonio Rosati Antonio Donnarumma 44′ 44′ Pietro Terracciano Ciprian Tatarusanu Antonio Barreca Matteo Gabbia Cristiano Biraghi Pierre Kalulu Kyatengwa Kévin Malcuit Luca Stanga Maximiliano Martín Olivera De Andrea 58′ 58′ Ismael Bennacer 71′ 71′ Lorenzo Venuti 58′ 58′ Samuel Castillejo Azuaga Sofyan Amrabat Jens Petter Hauge Cristóbal Montiel Rodríguez 80′ 80′ Rade Krunić Borja Valero 90′ 90′ 90′ 90′ Soualiho Meité 79′ 79′ Jose Callejon Riccardo Tonin 79′ 79′ 89′ 89′ Christian Kouamé

STATYSTYKI ACF Fiorentina AC Milan 2 3 Posiadanie piłki 39,9% 60,1% Strzały 10 15 Strzały na bramkę 4 6 Rzuty rożne 8 8 Faule 6 11 Spalone 1 1

Serie A - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz