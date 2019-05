AC Milan z Krzysztofem Piątkiem w składzie pokonał 1-0 na wyjeździe ACF Fiorentina w meczu 35. kolejki Serie A. Polski napastnik po raz piąty z rzędu zakończył mecz bez strzelonego gola, ale Milan wciąż ma szansę na grze w Lidze Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piątek o sezonie w Serie A i znakomitej grze w Milanie. Wideo TV Interia

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Milan potrzebował zwycięstwa, by pozostać w grze o awans do Ligi Mistrzów. Dzięki wygranej wciąż jest na piątej pozycji, ale na dwie kolejki przed końcem ma odpowiednio - punkt straty do czwartego Interu (i mecz rozegrany więcej) i trzy punkty do trzeciej Atalanty. Awans do LM wywalczą cztery drużyny.



W wyjściowym składzie "Rossonerich" znalazł się Krzysztof Piątek. Polak nie zdołał przerwać niekorzystnej serii i zakończył piąty mecz z rzędu bez straty gola. Trzeba jednak przyznać, że podobnie jak w poprzednich spotkaniach, jego koledzy nie byli w stanie stworzyć Piątkowi dogodnej sytuacji. Do wyjściowej jedenastki wrócił także Timoue Bakayoko, który ostatnio nie był w najlepszych stosunkach z trenerem Milanu Gennaro Gattuso.

Fiorentina także chciała przerwać koszmarną passę, ale również z marnym skutkiem. Drużyna z Florencji nie wygrała ostatnich 12 spotkań, po raz ostatni zwyciężając 17 lutego.



Spotkanie mogło bardzo dobrze zacząć się dla Fiorentiny, gdyż już na początku świetną akcję przeprowadził Luis Muriel. Kolumbijski napastnik uderzył w kierunku dalszego słupka i Donnarumma z trudem odbił piłkę na rzut rożny!

Piątek pierwszy strzał oddał w 9. minucie. Polski napastnik uderzył głową po dośrodkowaniu z prawej strony, ale był w trudnej pozycji i strzelił ponad bramką.

Dziesięć minut później znów przed szansą stanął Muriel. Zawodnik Fiorentiny egzekwował rzut wolny sprzed pola karnego Milanu, lecz posłał piłkę wysoko ponad bramką. W odpowiedzi w bardzo dobrej sytuacji znalazł się Suso. Hiszpan znalazł się niepilnowany w polu karnym, ale spanikował i z lewej nogi uderzył prosto w bramkarza.

36. kolejka Włochy - Serie A

2019-05-11 20:30 | Stadion: Stadio Artemio Franchi | Arbiter: M. Mariani 0 1 Fiorentina AC Milan Donnarumma Abate Musacchio Rodriguez Romagnoli Bakayoko Calhanoglu Kessié Suso Piątek Borini Lafont Biraghi Hugo Laurini Milenković Benassi Dabo Fernandes Mirallas Muriel Fruto Chiesa SKŁADY Fiorentina AC Milan Alban Lafont 78′ 78′ Gianluigi Donnarumma 34′ 34′ Cristiano Biraghi Ignazio Abate Vitor Hugo Franchescoli de Souza Mateo Musacchio 67′ 67′ 69′ 69′ Vincent Laurini Ricardo Rodriguez Nikola Milenković Alessio Romagnoli Marco Benassi Tiemoué Bakayoko 84′ 84′ Bryan Dabo 35′ 35′ Hakan Calhanoglu 74′ 74′ Edimilson Fernandes Franck Yannick Kessié Kevin Mirallas 81′ 81′ Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre Luis Fernando Muriel Fruto 74′ 74′ Krzysztof Piątek Federico Chiesa 88′ 88′ Fabio Borini REZERWOWI Federico Brancolini Antonio Donnarumma Pietro Terracciano Jose Manuel Reina Giorgos Antzoulas Andrea Conti Federico Ceccherini Cristian Zapata Dávid Hancko Andrea Bertolacci Cristóbal Montiel Rodríguez Lucas Biglia 84′ 84′ Christian Nørgaard 81′ 81′ Samuel Castillejo Azuaga 69′ 69′ Gerson Santos da Silva 88′ 88′ Diego Sebastián Laxalt Suárez Giovanni Pablo Simeone José Mauri 74′ 74′ Dušan Vlahović 74′ 74′ Patrick Cutrone C. Koffi G. ferrarini

Milan częściej utrzymywał się przy piłce i stwarzał sobie groźniejsze ataki. Ponownie uderzał Suso, swoich sił próbował także Calhanoglu. Polskich kibiców mogło martwić jednak, że w pierwszych 30 minutach Piątek był raczej odcięty od podań kolegów.

Ataki Milanu przyniosły efekt w 36. minucie! Z prawej strony dośrodkował Suso, a Hakan Calhanoglu celną "główką" pokonał bramkarza Fiorentiny!

Po utracie bramki "Fiołki" próbowały ruszyć do przodu, lecz bez większej wiary. To Milan kontrolował sytuację i na przerwę schodził z prowadzeniem 1-0.

Zdecydowanie lepiej wyglądała gra Fiorentiny w pierwszych minutach po przerwie. Gospodarze zaatakowali z werwą, czego efektem była sytuacja w której Calhanoglu ratował Milan wślizgiem, a zawodnikiem Fiorentiny sygnalizowanie zagranie ręką w polu karnym. Chwilę później groźny strzał z dystansu oddał Federico Chiesa.

W kolejnej akcji Chiesa kapitalnym podaniem obsłużył Kevina Mirallasa. Belgijski skrzydłowy w polu karnym zakręcił obrońcą Milanu i miał przed sobą właściwie tylko Donnarummę. Włoski bramkarz wyszedł jednak zwycięsko z tego starcia.

Po godzinie gry Piątek był bardzo zdziwiony, gdy sędzia nie podyktował rzutu karnego dla Milanu po jego starciu z obrońcą. Dośrodkowanie było jednak i tak za wysokie dla polskiego napastnika, który nie miał większych szans na dojście do piłki.

Parę chwil później Franck Kessie był bliski samobójczego trafienia. Pomocnik Milanu interweniował tak niefortunnie, że tylko refleks Donnarummy uratował go od kompromitacji.

Piątek opuścił boisko w 74. minucie, gdy zmienił go Patrick Cutrone. Tuż po zejściu Polaka z boiska Milan po raz kolejny był bliski straty gola, ale Donnarumma razem z Romagnolim uchronili drużynę z Mediolanu.

W 80. minucie znów zaatakował Milan, tym razem za sprawą wprowadzonego kilka minut wcześniej Cutrone. Włoski snajper uderzył płasko z narożnika pola karnego i piłka minęła słupek bramki o centymetry. Chwilę później Suso został zmieniony przez Samu Castillejo.



W samej końcówce spotkania urazu głowy nabawił się bardzo dobrze grający dziś Fabio Borini i musiał opuścić boisko. Zmienił go Diego Laxalt.



STATYSTYKI Fiorentina AC Milan 0 1 Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 17 14 Strzały na bramkę 9 6 Rzuty rożne 5 6 Faule 15 8 Spalone 0 2

ACF Fiorentina - AC Milan 0-1 (0-1)



Bramka: 0-1 Calhanoglu (36.).



ACF Fiorentina: Lafont - Laurini (68. Gerson), Milenković, Hugo, Biraghi - Dabo (85. Norgaard), Fernandes (74. Vlahović), Benassi - Chiesa, Muriel, Mirallas.

AC Milan: Donnarumma - Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez - Kessie, Bakayoko, Calhanoglu - Suso (80. Castillejo), Piątek (74. Cutrone), Borini (89. Laxalt).

Zobacz raport meczowy

Zdjęcie Radość piłkarzy AC Milan / Claudio Giovannini / PAP/EPA

WG