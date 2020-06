AC Parma - Inter Mediolan 1-2 w 28. kolejce Serie A

AC Parma długo prowadziła, ale ostatecznie przegrała 1-2 z Interem Mediolan w 28. kolejce Serie A. Inter wciąż jest na trzecim miejscu w tabeli, do prowadzącego Juventusu traci osiem punktów.

Gdy w 15. minucie wynik meczu otworzył Gervinho, zapewne niewielu spodziewało się, że Parma będzie w stanie tak długo utrzymać swoje prowadzenie. Bardzo ładna bramka Iworyjczyka przez długi czas pozostawała jednak jedynym trafieniem meczu.

Gervinho przed strzałem bardzo efektownie "położył" rywala na ziemię i płaskim uderzeniem w dalszy róg wyprowadził Parmę na niespodziewane prowadzenie.

Gospodarzom długo udawało się utrzymywać prowadzenie, ale w 84. minucie defensywa Parmy skapitulowała. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i zgraniu piłki głową do bramki trafił Stefan de Vrij.



Chwilę później sytuacja gospodarzy skomplikowała się po czerwonej kartce dla Juraja Kucki i Inter wykorzystał okres gry w przewadze. Po zaledwie dwóch minutach dośrodkowanie Victora Mosesa wykorzystał Alessandro Bastoni, strzelając głową do pustej bramki.

28. kolejka Włochy - Serie A

2020-06-28 21:45 | Stadion: Stadio Ennio Tardini | Arbiter: F. Maresca STATYSTYKI Parma Calcio 1913 Inter Mediolan 1 2 Posiadanie piłki 33% 67% Strzały 9 19 Strzały na bramkę 2 8 Rzuty rożne 1 7 Faule 8 15 Spalone 1 2

1 2 Parma Calcio 1913 Inter Mediolan Handanovicz Biraghi D'Ambrosio de Vrij Godin Barella Candreva Eriksen Gagliardini Lukaku Martínez Sepe Alves Dermaku Gagliolo Laurini Kulusevski Kucka Kurtić Scozzarella Cornelius Gervinho SKŁADY Parma Calcio 1913 Inter Mediolan Luigi Sepe Samir Handanovicz Bruno Alves 69′ 69′ Cristiano Biraghi 30′ 30′ 77′ 77′ Kastriot Dermaku Danilo D'Ambrosio 46′ 46′ Riccardo Gagliolo 84′ 84′ Stefan de Vrij 86′ 86′ Vincent Laurini 71′ 71′ 73′ 73′ Diego Godin Dejan Kulusevski Nicolò Barella 49′ 49′ 85′ 85′ Juraj Kucka 69′ 69′ Antonio Candreva 88′ 88′ Jasmin Kurtić 69′ 69′ Christian Eriksen 55′ 55′ Matteo Scozzarella 49′ 49′ Roberto Gagliardini Andreas Evald Cornelius Romelu Lukaku 15′ 15′ 86′ 86′ Yao Kouassi Gervinho 27′ 27′ 89′ 89′ Lautaro Javier Martínez REZERWOWI Simone Colombi 68′ 68′ Tommaso Berni Ionuț Andrei Radu Daniele Padelli 86′ 86′ Matteo Darmian Kwadwo Asamoah 46′ 46′ Giuseppe Pezzella 73′ 73′ 87′ 87′ Alessandro Bastoni 77′ 77′ Vasco Regini Lorenzo Pirola 55′ 55′ Hernani Azevedo Júnior Andrea Ranocchia Antonino Barillà 69′ 69′ Ashley Young 86′ 86′ Gastón Brugman Lucien Agoume Mattia Sprocati 69′ 69′ 90′ 90′ Victor Moses Gianluca Caprari 89′ 89′ Borja Valero Yann Karamoh Sebastiano Esposito Luca Siligardi 69′ 69′ Alexis Sanchez

