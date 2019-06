Marco Giampaolo zostanie nowym trenerem Krzysztofa Piątka? Włoskie media twierdzą, że 51-letni szkoleniowiec Sampdorii porozumiał się już z AC Milan w sprawie dwuletniej umowy.

Informację o nieuniknionym zatrudnieniu Giampaolego w Mediolanie podał serwis calciomercato.com. Włoch ma zostać następcą Gennaro Gattuso, który stracił pracę po zakończeniu poprzedniego sezonu. Pod jego wodzą Milanowi nie udało się zakwalifikować do Ligi Mistrzów i w przyszłym roku klub po raz kolejny zagra w Lidze Europy.

Giampaolo ma się związać z Milanem dwuletnią umową, która zostanie automatycznie przedłużona o rok, jeśli osiągnie cele wyznaczone przez zarząd. Ma zarabiać dwa miliony euro za sezon, czyli dwukrotnie więcej, niż inkasuje w Genui. Piąty klub ostatniego sezonu Serie A ma oficjalnie ogłosić nazwisko nowego trenera w przyszłym tygodniu, gdy Giampaolo wróci z wakacji w Chorwacji.



Włoch na renomę w Serie A zapracował przede wszystkim w Sampdorii, którą prowadził przez trzy ostatnie sezony. Minione rozgrywki zakończył na dziewiątym miejscu. Wcześniej pracował m.in. w Brescii, Empoli i Cagliari.



W Sampdorii prowadził trójkę Polaków - Dawida Kownackiego (ostatnio wypożyczonego do Fortuny Duesseldorf), Bartosza Bereszyńskiego i Karola Linetty'ego. Według włoskich dziennikarzy Giampaolo ma nakłaniać Milan, by jeszcze tego lata sprowadził polskiego pomocnika.



Na San Siro od kilku miesięcy występuje Krzysztof Piątek. Polski napastnik trafił do Mediolanu zimą z Genoa CFC za 35 mln euro.



Zdjęcie Marco Giampaolo ma pożegnać się z Sampdorią / MARCO BERTORELLO / AFP

