- Chcę grać w piłkę najdłużej jak będę mógł, ale nigdy nie wiadomo, co się wydarzy - stwierdził Zlatan Ibrahimović pytany o możliwość przedłużenia kontraktu z Milanem. Na razie wiele wskazuje na to, że gwiazdor może nie podpisać nowej umowy z "Il Diavolo".

Przyszłość Zlatana Ibrahimovicia w Milanie stoi obecnie pod dużym znakiem zapytania. Kontrakt Szweda obowiązuje do końca czerwca i póki co nie określił się on jasno, czy ma zamiar go przedłużyć.



Niektóre włoskie media twierdzą, że może być to koniec projektu klubu opartego na 38-letnim napastniku. Niedawno "La Gazzetta dello Sport" napisała, że w czerwono-czarnej części Mediolanu rozważa się gwałtowne odmłodzenie składu.



Co więcej mediolański dziennik donosił również o warunkach, które Szwed miał postawić klubowi. Jeżeli miałby podpisać kontrakt, to chce, aby zespół został wzmocniony i był w stanie rywalizować o Ligę Mistrzów.



Popularny "Ibra" trenuje obecnie w szwedzkim klubie Hammarby IF, którego jest współwłaścicielem. To właśnie po jednym z spotkań treningowych dziennikarzom udało się poprosić gracza "Rossonerich" o komentarz:



- Obecnie mam kontrakt z Milanem i zobaczymy jak to się skończy. Już to raz powiedziałem, chcę grać w piłkę najdłużej jak będę mógł, ale nigdy nie wiadomo co się wydarzy - odpowiedział enigmatycznie Szwed, cytowany przez "football-italia.net".



- Jestem typem zawodnika, który chce wnieść coś do drużyny, a nie być jej częścią jedynie ze względu na to kim jestem - dodał.