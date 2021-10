Antonio Mirante to były gracz Juventusu Turyn i Sampdorii Genua, który ostatnio grał w AS Romie. Pozostał jednak bez klubu, co wykorzystał AC Milan. Wobec kontuzji Francuza Maignana zdecydował się go ściągnąć do siebie. W obsadzie bramki bowiem rosso-nerim został jedynie Rumun Anton Ciprian Taturasanu i sytuacja AC Milan zrobiła się ekstremalna.





AC Milan pozyskał Antonio Mirante

38-letni bramkarz Antonio Mirante podpisał z AC Milan krótki kontrakt, jedynie do czerwca 2022 roku, kiedy to Mike Maignan powinien być już zdrowy. Doświadczony bramkarz rozegrał już ponad 300 meczów w Serie A.





