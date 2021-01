AC Milan po rzutach karnych wyeliminował Torino FC i awansował do ćwierćfinału Pucharu Włoch. 120 minut gry nie przyniosło żadnych bramek.

Do wyjściowego składu Milanu wrócił Zlatan Ibrahimović, ale zagrał jedynie 45 minut. W zespole Torino z kolei wystąpił Karol Linetty. Też został zmieniony - po 63 minutach gry.

Wcześniej Polak obejrzał żółtą kartkę. Czerwoną zobaczył za to Gianluigi Donnarumma, ale dla Milanu nie było to zbyt bolesne. Bramkarz tym razem siedział na ławce rezerwowych i jego drużyna mogła kontynuować grę w jedenastu.



Bohaterem ekipy z Mediolanu został zresztą inny bramkarz, Ciprian Tatarusanu. 34-latek jako obronił jedyny rzut karny w serii "jedenastek", zatrzymując strzał Tomasa Rincona. Jego koledzy strzelali zaś bezbłędnie i to oni awansowali do kolejnej rundy Pucharu Włoch.



Spotkanie mogło rozstrzygnąć się na korzyść Milanu już w dogrywce, jednak sędzia nie uznał bramki strzelonej przez piłkarzy Stefano Pioliego.

Oba zespoły rywalizowały także w sobotę w Serie A na tym samym stadionie i wówczas "Rossoneri" także zwyciężyli - wynikiem 2-0.



Napoli zmierzy się z Empoli w środę o 17.45. Tego dnia o 15 Fiorentina, której bramkarzem jest Bartłomiej Drągowski, podejmie Inter Mediolan. Zwycięzca tej pary w ćwierćfinale trafi na AC Milan.



Również w środę, o 20.45, Juventus Wojciecha Szczęsnego zagra w Turynie z Genoą. W czwartek rozegrane zostaną dwa kolejne spotkania rundy, a pozostałe - 19 i 21 stycznia.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović zagrał przeciwko Torino tylko 45 minut / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

WG