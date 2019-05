Eksperyment z Krzysztofem Piątkiem na ławce rezerwowych okazał się totalnym niewypałem i włoska prasa nie ma wątpliwości, że Polak wróci do składu już w najbliższym ligowym meczu z Bologną. Milan wciąż jest w grze o miejsce w Lidze Mistrzów.

Walka w Serie A o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów dawno nie była tak pasjonująca. Między czwartym a siódmym miejscem w tabeli są zaledwie trzy punkty różnicy, a do końca sezonu pozostają już jedynie cztery kolejki. Przypomnijmy, że czwarte miejsce gwarantuje grę w Lidze Mistrzów, piąte i szóste w Lidze Europy, siódma z ekip będzie musiała obejść się smakiem.

Tak się złożyło, że to właśnie na siódmą lokatę spadła drużyna Milanu po fatalnej serii ostatnich wyników. Zespół Gennaro Gattuso wygrał zaledwie jedno z siedmiu ostatnich ligowych spotkań i prawdopodobnie włoski szkoleniowiec przypłacił to utratą posady. Co prawda władze Milanu zapowiedziały, że Gattuso poprowadzi klub do końca sezonu, ale latem ma dojść do zmiany trenera.

Sam szkoleniowiec miota się, szukając różnych wariantów na poprawę gry ofensywnej "Rossonerrich". W ostatnim meczu z Torino w wyjściowym składzie zabrakło Krzysztofa Piątka, co wywołało spore zdziwienie. Eksperyment się nie powiódł, Milan przegrał 0-2.

Włoskie media nie mają wątpliwości, że Piątek wróci do składu już na najbliższy mecz z Bologną. Irracjonalne byłoby bowiem rezygnowanie z zawodnika, który od styczniowego transferu zdobył 10 bramek dla Milanu, podczas gdy pozostali zawodnicy łącznie strzelili dziewięć goli. Na dorobek Milanu złożyły się jeszcze dwa samobóje.

Według "La Gazetta dello Sport" przeciwko Bolonii Piątek ma zagrać w duecie z Patrickiem Cutrone, którego niemoc strzelecka trwa od kiedy polski napastnik pojawił się w klubie. Gattuso ma z kolei zrezygnować z nominalnych skrzydłowych, w tym Hiszpana Suso, a za plecami dwójki napastników jako rozgrywający zagrać ma Lucas Paqueta. Brazylijczyk zaliczył obiecujące wejście do Serie A, ale później pauzował z powodu kontuzji.

Milan, by zająć miejsce premiowane grą w pucharach, musi wygrywać, ale i liczyć na potknięcia rywali. Trzy punkty więcej od klubu z Mediolanu zgromadziła Atalanta Bergamo, "oczko" więcej ma AS Roma, a taki sam dorobek Torino. Za plecami Milanu, z punktem mniej na koncie, czai się Lazio Rzym.

Początek meczu AC Milan - Bologna FC w poniedziałek 6 marca o godzinie 20.30.



WG

