W nocy z wtorku na środę Marco Giampaolo po raz pierwszy poprowadzi AC Milan w roli trenera. Przed sparingowym meczem z Bayernem Monachium włoski szkoleniowiec opowiedział o wrażeniach z pierwszych treningów i pochwalił swojego napastnika, Krzysztofa Piątka.

Giampaolo na stanowisku trenera zastąpił Gennaro Gattuso, który pożegnał się z Milanem po zakończeniu sezonu.



Nowy szkoleniowiec "Rossonerich", 51-letni Włoch, ostatnio pracował w Sampdorii Genua, gdzie prowadził m.in. Bartosza Bereszyńskiego oraz Karola Linetty'ego. W przeszłości był szkoleniowcem m.in. Brescii, Catanii oraz Empoli.

Jego debiut w nowym klubie, na razie jedynie w ramach towarzyskiego turnieju ICC w USA, rozpocznie się w środę o godzinie 3 w nocy polskiego czasu. Rywalem Milanu będzie Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie.

- To przeciwnik na wysokim poziomie. W meczach sparingowych wyniki mnie nie interesują. Najważniejsza jest jakość i realizowanie założeń. Mamy wiele do zrobienia, a z każdym kolejnym sparingiem będziemy wyciągać więcej wniosków - powiedział szkoleniowiec przed meczem z Bawarczykami.



Giampaolo w bardzo pozytywnym tonie ocenił też Krzysztofa Piątka, który w zeszłym sezonie został objawieniem Serie A.



- Znałem Piątka jako przeciwnika, a teraz poznaję go jako trener. Jest kompletnym napastnikiem. Ma siłę, technikę i nosa do bramek. Przez te dziesięć dni bardzo go polubiłem - powiedział 51-letni Giampaolo.

Polski napastnik w nowym sezonie będzie występował w koszulce z numerem "9", tak jak wiele legend Milanu - m.in. Filippo Inzaghi, George Weah, Roberto Baggio, czy Marco van Basten.