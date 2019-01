- Piątek zrobił różnicę - ​skomentował trener Milanu Gennaro Gattuso, chwaląc Krzysztofa Piątka, który strzelił dwie bramki w meczu z Napoli i zapewnił mediolańczykom awans do półfinału Pucharu Włoch.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piątek strzela pierwsze gole dla Milanu. Oto reakcja kibiców! Wideo INTERIA.TV Serie A AC Milan - SSC Napoli 2-0 w ćwierćfinale Pucharu Włoch, Krzysztof Piątek bohaterem

Polski napastnik po raz pierwszy zagrał w Milanie w podstawowym składzie i strzelił dwie bramki w pierwszej połowie (w 11. i 27. minucie).



Reklama

- Napoli sprawiło nam wiele problemów i były momenty, że cierpieliśmy na boisku. Jednak zagraliśmy świetny mecz w defensywie. W ataku Piątek zrobił różnicę - ocenił Gattuso.



Polak zadebiutował w Milanie w sobotnim meczu ligowym również przeciwko Napoli (0-0). Wówczas wszedł na boisko w 72. minucie zmieniając Patricka Cutrone. We wtorek trener "Rossonerich" odwrócił role i postawił na Polaka od początku, a ten świetnie wkomponował się do zespołu. W 79. minucie zszedł z boiska przy owacji kibiców, a zastąpił go Cutrone.



- Krzysztof to świetny facet, snajper. Jestem zadowolony, że mamy go u siebie, ale muszę pochwalić cały zespół. Musimy kontynuować tę pracę jako drużyna. Jeżeli piłkarze są dobrze przygotowani fizycznie, możemy zrobić więcej - powiedział Gattuso.



Zdjęcie Krzysztof Piątek strzela drugiego gola / PAP/EPA

Piątek w ubiegłym tygodniu podpisał 4,5-letni kontrakt z Milanem zastępując Argentyńczyka Gonzalo Higuaina. Szkoleniowiec Milanu wykluczył grę dwoma napastnikami.



- Próbowaliśmy takiego ustawienia jeszcze z Higuainem, ale obecnie wolę mieć bardziej zrównoważony zespół - zakończył Gattuso.



W 1/2 finału Milan, który w ubiegłorocznym finale tych rozgrywek przegrał z Juventusem Turyn 0-4, zmierzy się ze zwycięzcą wieczornego meczu Inter - Lazio. W dwóch pozostałych ćwierćfinałach Fiorentina zagra z Romą, a Atalanta Bergamo z Juventusem.