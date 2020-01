AC Milan pozyskał Simona Kjaera z Sevilli. Duński obrońca przeniesie się na San Siro na sześciomiesięczne wypożyczenie z opcją transferu definitywnego.

To będzie czwarty włoski klub w karierze 30-latka. Wcześniej Kjaer występował w US Palermo, AS Roma, Atalancie Bergamo.

Ostatnim klubem Duńczyka była Sevilla. Hiszpanie kupili go z Fenerbahce Stambuł w lipcu 2017 roku za 12,5 mln euro. We wrześniu 2019 piłkarz został wypożyczony do Atalanty. W rewelacji Serie A Kjaer rozegrał w tym sezonie jednak tylko sześć meczów (pięć w lidze i jeden w Lidze Mistrzów), a teraz w ten sam sposób trafił do "Rossoneri".

30-latek to drugi piłkarz pozyskany przez Milan w zimowym oknie transferowym. Przed nim na San Siro wrócił Zlatan Ibrahimović. Szwed jest osiem lat starszy do Duńczyka.

