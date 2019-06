AC Milan szuka wzmocnień przed nowym sezonem. Do sieci wyciekło zdjęcie ze spotkania dyrektora technicznego klubu Paolo Maldiniego oraz Theo Hernandeza, lewego obrońcy Realu Madryt.

Letnia przebudowa Milanu trwa w najlepsze. Zespół w zeszłym sezonie do końca walczył o upragniony powrót do Ligi Mistrzów, ale ostatecznie nie sprostał zadaniu. Dodatkowo od patrzenia na grę "Rossonerich" bolały zęby, co zaowocowało m.in. pożegnaniem Gennaro Gattuso, którego na stanowisku trenera zastąpił Marco Giampaoli.

Działania Milanu na rynku transferowym są mocno ograniczone przez problemy z Finansowym Fair-Play, ale włoska drużyna i tak zamierza wzmocnić się przed nowym sezonem. Hiszpańscy dziennikarze przyłapali dyrektora technicznego Milanu Paolo Maldiniego, który na Ibizie spotkał się z Theo Hernandezem z Realu Madryt. Zdjęcie ze spotkania opublikowała na Twitterze hiszpańska telewizja El Chiringuito TV.

Hernandez, za którego Real w 2017 roku zapłacił Atletico Madryt 24 mln euro, zdecydowanie przegrał walkę o miejsce w wyjściowym składzie "Królewskich" i w minionym sezonie był wypożyczony do Realu Sociedad. Z końcem czerwca dobiega końca także jego wypożyczenie, ale nie jest powiedziane, że 21-latek wróci do Madrytu. W minionym sezonie z niezłej strony jako zmiennik Marcelo pokazał się wychowanek Realu Sergio Reguilon, a na dodatek "Królewscy" zapłacili blisko 50 mln euro za Ferlanda Mendy'ego z Olympique Lyon.

Wcześniej spekulowało się, że Milan byłby zainteresowany także takimi piłkarzami Realu jak Dani Ceballos, czy Borja Mayoral - obaj grający w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii.

Dotychczas jedynym letnim transferem Milanu było wykupienie z Atalanty Francka Kessiego za 24 mln euro. Pomocnik ten przez ostatnie dwa sezony był wypożyczony do Milanu. Wiadomo z kolei, że po sezonie klub opuszczą Manuel Locatelli (odchodzi do Sassuolo za 10 mln euro), Gustavo Gomez (za 4,5 mln euro do brazylijskiego Palmeiras), a nowych klubów nie znaleźli jeszcze Ignazio Abate, Riccardo Montolivo oraz Cristian Zapata. Nieznana jest jeszcze przyszłość Tiemoue Bakayoko, którego wypożyczenie z Chelsea dobiega końca.



