Legendarny piłkarz AC Milan, a obecnie dyrektor techniczny klubu Paolo Maldini jest zakażony koronawirusem. Tak samo jak jego syn, obecny piłkarz Milanu, Daniel Maldini.

"AC Milan informuje, że dyrektor techniczny Paolo Maldini, dowiedziawszy się, że miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem i okazując objawy choroby został poddany testowi na obecność koronawirusa. Test dał wynik pozytywny, podobnie jak u jego syna, Daniela, który niedawno dołączył do pierwszej drużyny" - wydał komunikat słynny włoski klub w sobotę wieczorem.



"Paolo i Daniel są w dobrym stanie i po ponad spędzeniu ponad dwóch tygodni w domu zgodnie z protokołami medycznymi, przedłużą kwarantannę na czas niezbędny do pełnego wyzdrowienia" - dodano w komunikacie.



Paolo Maldini ma 51 lat, jego syn Daniel - 18. Młodszy z Maldinich zanotował na razie tylko jeden występ w dorosłej ekipie "Rossonerich", zaś Paolo grał dla Milanu aż przez 24 lata. Łącznie uzbierał dla klubu niewiarygodną liczbę 901 spotkań, w których zdobył 33 bramki i zanotował 25 asyst.



Co ciekawe, dla Milanu grał także ojciec Paola i dziadek Daniela. Cesare Maldini zagrał dla Milanu 398 razy.



Wcześniej tego samego dnia o pozytywnym wyniku testu poinformował napastnik Juventusu Turyn Paolo Dybala. To trzeci piłkarz "Starej Damy" u którego wykryto koronawirusa. Wcześniej zakażeni okazali się Daniele Rugani oraz Blaise Matuidi.



Sytuacja we Włoszech jest krytyczna. Z powodu koronawirusa zmarło już blisko pięć tysięcy osób, a ponad 50 tysięcy uzyskało pozytywny wynik testu.

Zdjęcie Paolo Maldini / FAYEZ NURELDINE / AFP

WG