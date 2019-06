40 milionów euro to za mało, by przekonać AC Milan do sprzedaży czołowego stopera. Przekonała się o tym FC Barcelona. "Rossoneri" odrzucili ofertę mistrzów Hiszpanii za Alessio Romagnolego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maurizio Sarri zamierza pobić nowe rekordy z CR7. Wideo © 2019 Associated Press

Barcelona zamierzała wzmocnić środek obrony Matthijsem de Ligtem z Ajaxu. Wszystko wskazuje jednak na to, że młody Holender nie zdecyduje się na przenosiny do Hiszpanii - nie porozumiał się z klubem w sprawie warunków kontraktu.

Reklama

Katalończycy szukają więc innych środkowych obrońców. W tym celu skierowali się do Mediolanu, pytając o kapitana drużyny. 24-letni Romagnoli od czterech lat jest podstawowym stoperem zespołu. W ostatnim sezonie rozegrał 32 spotkania w Serie A, do spełniania obowiązków w defensywie dorzucając dwa gole. Jego kontrakt we Włoszech wygasa za trzy lata.





Według serwisu calciomercato.com, Barcelona zaoferowała za obrońcę 40 milionów euro. Takie pieniądze przydałyby się Milanowi, który po raz kolejny nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, a do tego ma problemy z finansowym fair play.



Działacze z Katalonii usłyszeli jednak stanowcze "nie". Romagnoli nie jest na sprzedaż. W dodatku do zmiany klubu nie pali się sam piłkarz, który chce zostać w Mediolanie, gdzie jest liderem drużyny. W Barcelonie musiałby walczyć o swoje z Gerardem Pique, Samuelem Umtitim i Clementem Lengletem.



Barcelona pozostaje więc bez nowego stopera, ale wzmocnień nie ma też w Mediolanie. Ma na nie naciskać Marco Giampaolo, nowy trener Krzysztofa Piątka, który chciałby w drużynie m.in. Patrika Schicka z Romy.



Serie A: wyniki, tabela, strzelcy





Zdjęcie Alessio Romagnoli chce zostać w Milanie / MIGUEL MEDINA / AFP

DG