W piątek, po powrocie z Madrytu, Maldini wyglądał na zadowolonego. - Czy mam dobre wieści dla Marco Giampaolego [nowego trenera Milanu]? Zawsze mam - stwierdził przed mikrofonem telewizji Sky.



Włoch, odpowiedzialny za pion sportowy Milanu, omawiał z prezesem Realu kilka potencjalnych transferów. Włoskie media łączą z przenosinami na San Siro Ceballosa, Odegaarda i Mariano. Milanowi ma najbardziej zależeć na sprowadzeniu Hiszpana, który błyszczy w czasie rozgrywanych na Półwyspie Apenińskim mistrzostw Europy do lat 21. Z Hiszpanii już od kilku tygodni dochodzą głosy, że Zinedine Zidane niespecjalnie docenia Ceballosa i nie będzie robił mu problemów z opuszczeniem Madrytu.



Nie wiadomo jednak, czy Milan, który ma problemy z finansowym fair play, będzie stać na Hiszpana. W czwartek inny rezerwowy pomocnik Realu, Marcos Llorente, opuścił Santiago Bernabeu na rzecz Atletico za 40 milionów euro. Ceballos zapewne tańszy nie będzie.



Dlatego Milan interesuje się również innymi piłkarzami, dla których prawdopodobnie zabraknie miejsca w kadrze "Królewskich" na przyszły sezon - Odegaardem i Mariano. Norweg ostatnie dwa lata spędził na wypożyczeniu w Heerenveen i jest łączony z kolejnym wypożyczeniem - tym razem do Bayeru Leverkusen. Milan chce jednak zmienić plany "Królewskich" wobec utalentowanego pomocnika. Mariano Diaz w poprzednim sezonie zaliczył drugie podejście do gry w Realu, ale przez kontuzje i nie najlepszą formę rozegrał w białej koszulce tylko 22 mecze we wszystkich rozgrywkach.



