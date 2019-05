Brazylijski piłkarz AC Milan Lucas Paqueta, klubowy kolega Krzysztofa Piątka z AC Milan, został zawieszony na trzy ostatnie mecze w tym sezonie. To kara za uderzenie sędziego w ramię w poniedziałkowym spotkaniu 35. kolejki Serie A z Bologną (2-1).

Do zdarzenia doszło w 74. minucie meczu w Mediolanie, po faulu na Brazylijczyku. Zawodnik zbyt agresywnie domagał się od sędziego zdecydowanej reakcji, więc został ukarany żółtą kartką. Wówczas puściły mu nerwy i "lekkim klepnięciem" - jak zakwalifikowała to komisja dyscyplinarna Serie A - odepchnął arbitra, który usunął go z boiska. Komisja nie uznała za okoliczność łagodzącą faktu, że sędzia Marco di Bello jako pierwszy dotknął piłkarza, którego chciał uspokoić i go odpychał.



21-letni Brazylijczyk dołączył do "Rossonerich" w styczniu za ok. 35. mln euro, podobnie jak Piątek. Rozegrał w barwach mediolańskiego klubu 13 ligowych spotkań, w których zdobył jedną bramkę.

Trzy kolejki przed końcem sezonu AC Milan jest piąty w tabeli z dorobkiem 59 punktów. Zajmująca czwarte, premiowane awansem do Ligi Mistrzów miejsce Atalanta Bergamo zgromadziła o trzy więcej. Tytuł mistrzowski już wcześniej zapewnił sobie Juventus Turyn, którego bramkarzem jest Wojciech Szczęsny.

