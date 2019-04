AC Milan pokonało 1-0 Lazio Rzym w meczu 32. kolejki Serie A. W wyjściowym składzie gospodarzy znalazł się Krzysztof Piątek, ale tym razem w roli snajpera wyręczył go Franck Kessie, wykorzystując rzut karny. Po spotkaniu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn.

Zdjęcie Krzysztof Piątek próbuje pokonać bramkarza Lazio /MATTEO BAZZI /PAP/EPA

Serie A: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

Spotkanie to miało ogromne znaczenie dla układu tabeli Serie A. AC Milan potrzebowalo zwycięstwa, by wyprzedzić AS Roma i awansować na czwarte miejsce, premiowane grą w Lidze Mistrzów. Jak wyliczyła "La Gazetta dello Sport" udział w tych prestiżowych rozgrywkach może dać Milanowi 50 mln euro.



Z kolei Lazio w przypadku zwycięstwa zrównałoby się punktami właśnie z Milanem. Tak się jednak nie stało i to "Rossoneri" awansowali na czwarte miejsce w tabeli. Nad piątą Romą mają punkt przewagi, do trzeciego Interu tracą dwa "oczka".



W wyjściowym składzie Milanu znalazł się Krzysztof Piątek. Polski napastnik walczy o tytuł króla strzelców - ma tyle samo bramek co Fabio Quagliarella wspólnie z którym zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji.

W pierwszych minutach Lazio mogło objąć prowadzenie po bardzo ładnej akcji i uderzeniu Ciro Immobile. Płaski strzał Włocha minął słupek bramki o centymetry. Poza tą sytuacją w pierwszym kwadransie kibice nie mieli wielu powodów do ekscytacji. Obie ekipy raczej skupiały się na wzajemnym "badaniu" się.

Sporo strachu fani Milanu najedli się za to, gdy w 19. minucie mocny strzał z dystansu oddał Luis Alberto. Pepe Reina zdołał jednak złapać piłkę.

Kibice z Mediolanu wciąż nie mogą pogodzić się z sytuacją, jaka miała miejsce przed tygodniem, gdy Milan przegrał 1-2 z Juventusem Turyn. Wówczas arbiter nie podyktował rzutu karnego po zagraniu piłki ręką przez Alexa Sandro i kibice Milanu wywiesili dziś transparent skierowany w ich stronę o treści: "Przekroczyliście wszystkie granice".

Po pół godzinie gry pierwszy raz błysnął Piątek, który powinien zapisać na swoje konto asystę. Polski napastnik wyłożył piłkę Suso, lecz ten huknął z 11 m ponad bramką!



W kolejnej akcji Piątek doszedł do strzału głową i pomylił się o centymetry! Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

32. kolejka Włochy - Serie A

2019-04-13 20:30 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: G. Rocchi 1 0 AC Milan Lazio Rzym Reina Calabria Musacchio Rodriguez Romagnoli Bakayoko Calhanoglu Kessié Suso Piątek Borini Strakosha Acerbi Bastos Felipe Correa Alberto Lulić Milinković-Savić Leiva Romulo Immobile SKŁADY AC Milan Lazio Rzym Jose Manuel Reina Thomas Strakosha 67′ 67′ Davide Calabria Francesco Acerbi Mateo Musacchio 81′ 81′ Bartolomeu Jacinto Quissanga Ricardo Rodriguez Luiz Felipe Ramos Marchi 68′ 68′ Alessio Romagnoli 48′ 48′ Carlos Joaquín Correa Tiemoué Bakayoko 85′ 85′ Romero Alconchel Luis Romero Hakan Calhanoglu 74′ 74′ Senad Lulić 79′ (k.) 79′ (k.) Franck Yannick Kessié Sergej Milinković-Savić Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre Lucas Pezzini Leiva 84′ 84′ Krzysztof Piątek 9′ 9′ Souza Orestes Romulo Fabio Borini Ciro Immobile REZERWOWI Antonio Donnarumma Guido Guerrieri Alessandro Plizzari Silvio Proto Ignazio Abate 74′ 74′ Riza Durmisi Mattia Caldara Wallace Fortuna dos Santos Andrea Conti Patricio Gabarron Ivan Strinić Jorge Filipe Soares Silva 68′ 68′ 90′ 90′ Cristian Zapata Danilo Cataldi Andrea Bertolacci Bruno André Cavaco Jordão Lucas Biglia 81′ 81′ Marco Parolo Samuel Castillejo Azuaga 48′ 48′ Felipe Caicedo 67′ 67′ Diego Sebastián Laxalt Suárez Pedro Lomba Neto 84′ 84′ Patrick Cutrone

Już kilka minut po przerwie wynik spotkania mógł otworzyć Lucas Leiva sprytnym strzałem po rzucie rożnym. Piłka wylądowała jednak w bocznej siatce.

W jednej z ofensywnych akcji Piątek szukał rzutu wolnego i przewrócił się przy starciu z rywalem. Kontakt był jednak niewielki i sędzia nie tylko nie podyktował rzutu wolnego, ale i zagroził Polakowi, że kolejna taka próba zostanie ukarana żółtą kartką.

Ogromnego pecha Milan miał w 67. minucie. Wówczas swoją przygodę z meczem musiało zakończyć z problemami zdrowotnymi dwóch obrońców - Davide Calabria i Alessio Romagnoli.

Cztery minuty później Piątek w końcu miał swoją szansę. Wprowadzony z ławki Cristian Zapata podał mu nieco za mocno i napastnik strzelał z bardzo ostrego kąta, więc trafił w bramkarza.

W 76. minucie sędzia najpierw podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką obrońcy Lazio, ale po obejrzeniu powtórek cofnął swoją decyzję. W kolejnej akcji w polu karnym Lazio został powalony Musacchio i sędzia ponownie wskazał na jedenasty metr! Do piłki nie podszedł jednak Piątek, a Franck Kessie i precyzyjnym strzałem przy słupku wyprowadził Milan na prowadzenie!

Co ciekawe, Milan na podyktowanie "jedenastki" na swoją korzyść czekał od 2 grudnia zeszłego roku! Wówczas Kessie także skutecznie wykonał rzut karny, strzelając bramkę w wygranym 2-1 meczu z Parmą.

W 83. minucie boisko opuścił Piątek, którego zmienił Patrick Cutrone. W doliczonym czasie gry Suso był bliski podwyższenia wyniku na 2-0 świetnym strzałem z dalszej odległości, ale kapitalnie interweniował Thomas Strakosha.



AC Milan - Lazio Rzym 1-0 (0-0)



Bramka: 1-0 Kessie (79. - z rzutu karnego)



AC Milan: Reina - Calabria (67. Laxalt), Musacchio, Romagnoli (67. Zapata), Rodriguez - Kessie, Bakayoko, Calhanoglu - Suso, Piątek (83. Cutrone), Borini.

Lazio Rzym: Strakosha - Luiz Felipe, Acerbi, Bastos (81. Parolo) - Romulo, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Alberto, Lulić (74. Durmisi) - Correa (47. Caicedo), Immobile.

WG



STATYSTYKI AC Milan Lazio Rzym 1 0 Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 15 8 Strzały na bramkę 5 5 Rzuty rożne 11 4 Faule 12 15 Spalone 2 5