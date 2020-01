Krzysztof Piątek odejdzie z AC Milan jeszcze przed końcem zimowego okienka transferowego? Według Sky Italy blisko porozumienia z polskim klubem jest Hertha Berlin.

Przedstawiciele zespołu Bundesligi pojechali do Włoch i mają spotkać się z szefami Milanu, żeby rozmawiać o potencjalnym transferze Polaka. Kwota to 27 milionów euro plus bonusy.

Sky w Niemczech doniósł, że Piątek byłby zadowolony z transferu do Herthy i ma być bliski indywidualnych warunków z niemieckim klubem.

Piątek we Włoszech występuje od półtora roku. Najpierw trafił do Genoa CFC, gdzie był bardzo skuteczny, więc pół roku później przeniósł się do Milanu.



W tym sezonie 24-letni napastnik wystąpił w 20 meczach "Rossoneri" we wszystkich rozgrywkach, strzelając pięć goli.



Problemem Polaka jest, że do Mediolanu wrócił Zlatan Ibrahimović i to doświadczony Szwed wychodzi w pierwszym składzie w meczach Serie A. Skuteczny też zaczął być Ante Rebić. Z kolei Piątek trafił na ławkę, skąd ostatnio podnosi się tylko w Pucharze Włoch.

