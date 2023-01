Lecce zdobyło dość dziwacznego gola już w 3. minucie, gdy piłkę niefortunnie do swojej bramki wbił Theo Hernandez. Zamiast jednak pójść z odpowiedzią, AC Milan nadziewał się na kolejne ataki gospodarzy. I przyniosły one efekt, bo AC Milan stracił kolejnego gola w tym sezonie z powietrza. Strzelił go Federico Baschirotto.

AC Milan odrodził się po godzinie

Nie było widoków na zmianę wyniku i sytuacji, bo to Lecce stawało co rusz przed szansą na podwyższenie tego rezultatu na 3-0, co byłoby już sensacją niebywałą. Nawet po przerwie gra AC Milan nie zachwycała, ale wystarczył jeden błysk geniuszu Portugalczyka Rafaela Leao, by na pół godziny przed końcem mediolańczycy strzelili gola kontaktowego.