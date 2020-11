Co to był za mecz! Po szalonym spotkaniu AC Milan zremisował z Hellasem Werona 2-2. W starciu oglądaliśmy niewykorzystane karne, samobójcze bramki i szaloną pogoń gospodarzy. Milan bowiem rzutem na taśmę wywalczył punkt po trafieniu niezawodnego Zlatana Ibrahimovicia. Spotkanie w barwach drużyny z Werony rozpoczął Paweł Dawidowicz, lecz musiał opuścić boisko z powodu kontuzji.

AC Milan przed rozpoczęciem spotkania z Hellasem Werona mógł pochwalić się serią 24 spotkań bez porażki. Transformację "Rossonerich" należy powiązać z pojawieniem się w klubie Zlatana Ibrahimovicia, bowiem to od transferu doświadczonego Szweda nastąpiła stopniowa przemiana ekipy z Lombardii.



Na drodze Milanu w kontynuacji niesamowitej serii stanęła jednak inna drużyna, która ostatnie miesiące wspomina bardzo dobrze. Hellas pokazał się z bardzo dobrej strony w poprzednim sezonie Serie A - i pomimo początkowego sceptycyzmu niektórych ekspertów - wywalczył miejsce w środkowej części tabeli, które udaje się utrzymać i w obecnej kampanii.



Goście bardzo szybko to potwierdzili i już w 8. minucie starcia objęli prowadzenie. Federico Ceccherini oddał strzał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, jednak były gracz m.in. Fiorentiny trafił jedynie w poprzeczkę. Futbolówka wróciła na boisko i Antonin Barak z najbliższej odległości dopełnił formalności.



Zawodnicy Hellasu poszli za ciosem i po chwili ponownie mogli celebrować zdobytego gola. Po zamieszaniu pod bramką gospodarzy Mattia Zaccagni huknął z dystansu, futbolówka odbiła się od Davide Calabrii i zatrzepotała w siatce.

Milan nie zamierzał dać się zepchnąć do defensywy i błyskawicznie odpowiedział. Franck Kessie otrzymał podanie z bocznej strefy boiska i zdołał trącić piłkę. Ta trafiła jeszcze Giangiacomo Magnaniego i wpadła do bramki. Było to już drugie samobójcze trafienie w tym meczu.

Druga część gry mogła się o wiele lepiej rozpocząć dla gospodarzy. Do siatki trafił bowiem Hakan Calhanoglum, lecz trafienie nie zostało uznane z powodu spalonego. Dobrej sytuacji nie wykorzystał również Hernandez, który znalazł się w sytuacji sam na sam i musiał uznać wyższość Marco Silvestriego.



O ile wpływ "Ibry" na grę Milanu w poprzednich spotkaniach był bardzo duży, tak dziś Szwed nie dał "Rossonerim" upragnionego wyrównania. Napastnik przestrzelił bowiem rzut karny, po faulu Matteo Lovaty na Kessim.



Gospodarze nie zamierzali odpuszczać i w końcówce meczu udało im się trafić do siatki. Davide Calabria pewnym strzałem pokonał Silvestriego, lecz gol nie został uznany z powodu zagrania ręką Ibrahimovicia kilka chwil wcześniej. Napastnik zrehabilitował się błyskawicznie. Po niespełna kilkudziesięciu sekundach Szwed głową umieścił futbolówkę w bramce.



W 63. minucie spotkania plac gry z powodu kontuzji opuścił Paweł Dawidowicz. Polskiego zawodnika na boisku zastąpił Adrien Tameze.



Serie A - wyniki, tabela, strzelcy



PA



7. kolejka Włochy - Serie A

2020-11-08 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Marco Guida AC Milan Hellas Verona FC 2 2 DO PRZERWY 1-2 G. Magnani 27' (samob.) Z. Ibrahimović 90' A. Barák 6' M. Zaccagni 19'

2 2 AC Milan Hellas Verona FC Donnarumma Calabria Kjær Gabbia Hernández Bennacer Saelemaekers Leão Kessié Çalhanoğlu Ibrahimović Silvestri Lovato Ceccherini Magnani Dawidowicz Lazović Barák Zaccagni Dimarco Ilić Kalinić SKŁADY AC Milan Hellas Verona FC Gianluigi Donnarumma Marco Silvestri Davide Calabria 42′ 42′ Matteo Lovato Simon Kjaer 33′ 33′ Federico Ceccherini Matteo Gabbia 27′ (samob.) 27′ (samob.) 73′ 73′ Giangiacomo Magnani Theo Bernard François Hernández 63′ 63′ Paweł Dawidowicz 54′ 54′ Ismael Bennacer Darko Lazović 46′ 46′ Alexis Saelemaekers 6′ 6′ Antonín Barák 78′ 78′ Rafael Alexandre Conceição Leão 19′ 19′ Mattia Zaccagni Franck Yannick Kessié Federico Dimarco 87′ 87′ Hakan Calhanoglu 69′ 69′ Ivan Ilić 90′ 90′ 66′ (k.) 66′ (k.) Zlatan Ibrahimovic 64′ 64′ Nikola Kalinić REZERWOWI Antonio Donnarumma Nicola Borghetto Ciprian Tatarusanu Ivor Pandur Andrea Conti Bruno Amione José Diogo Dalot Teixeira 73′ 73′ Yıldırım Mert Çetin Leonardo Duarte da Silva Alan Empereur Samuel Castillejo Azuaga 69′ 69′ Iyenoma Destiny Udogie 87′ 87′ Jens Petter Hauge 64′ 64′ Ebrima Colley Rade Krunić 63′ 63′ 90′ 90′ Adrien Tameze Sandro Tonali Filippo Terracciano 78′ 78′ Brahim Abdelkader Díaz Matteo Cancellieri 46′ 46′ Ante Rebić Samuel Di Carmine Eddy Anthony Salcedo Mora

STATYSTYKI AC Milan Hellas Verona FC 2 2 Posiadanie piłki 66,1% 33,9% Strzały 29 10 Strzały na bramkę 10 5 Rzuty rożne 14 1 Faule 16 20 Spalone 3 2