Trener Milanu Marco Giampaolo u progu nowego sezonu pokazał swoje zaufanie do Krzysztofa Piątka. Szkoleniowiec wyznaczył go jako etatowego wykonawcę rzutów karnych.

Milan w nowy sezon wchodzi z jasnym celem - wywalczyć upragniony awans do Ligi Mistrzów. Pomóc ma w tym zmiana trenera, który na razie wdraża w drużynę nowe ustawienie.

- Wierzę, że Piątek spisze się jeszcze lepiej, mając koło siebie drugiego napastnika - twierdzi Giampaolo i jednocześnie zaznacza, że nie przejmuje się tym, że Piątek w meczach sparingowych nie strzelił ani jednego gola.

Co więcej, nowy trener obdarzył polskiego napastnika sporym zaufaniem. Od tej pory to Piątek będzie pierwszym wykonawcą rzutów karnych w Milanie, co potwierdził sam Giampaoli.

To świetna wiadomość dla "Il Pistolero", który wcześniej skutecznie egzekwował "jedenastki", gdy grał jeszcze w Cracovii i Genoi CFC. Z kolei w Milanie etatowym wykonawcą "jedenastek" był dotychczas Franck Kessie.

Milan nowy sezon rozpocznie od niedzielnego spotkania z Udinese. Początek meczu o godzinie 18.

