AC Milan w poniedziałek przegrał aż 0-3 z Lazio Rzym i może w przyszłym sezonie nie zagrać w Lidze Mistrzów. Fanów Milanu rozwścieczyło zachowanie bramkarza Gianluigiego Donnarummy, na którym porażka nie zrobiła wielkiego wrażenia.

Długo wydawało się, że Milan po wielu latach może ponownie liczyć się w walce o mistrzostwo Włoch. Finisz sezonu jest jednak w wykonaniu mediolańczyków kiepski - najpierw "odjechał" im prowadzący w tabeli Inter Mediolan, a teraz zaczyna uciekać Liga Mistrzów.

Po przegranej z Lazio (0-3) Milan spadł dopiero na piąte miejsce w tabeli - dające jedynie gwarancję gry w Lidze Europy. Piłkarze Stefana Pioliego mają co prawda tyle samo punktów, co trzecie Napoli i czwarty Juventus, a do drugiej Atalanty tracą jedynie dwa "oczka".



Kibice źli na Donnarummę

Niemniej druga z rzędu porażka, a do tego wysoka, mocno rozczarowała fanów. A wydaje się, że zmartwiła ich nawet bardziej niż kapitana zespołu Gianluigiego Donnarummę, który po spotkaniu wesoło wymieniał uwagi z bramkarzem rywali, Pepe Reiną.



Uśmiech na twarzy golkipera rozwścieczył fanów "Rossonerich". "Po meczu Donnarumma śmieje się z Reiną. To przyszłość Milanu? To ostateczna śmierć Milanu" - cytuje jednego z fanów włoska "La Gazzetta dello Sport".

Przyjacielskie relacje Donnarummy z Reiną nie powinny być jednak zaskoczeniem. Obaj panowie znają się doskonale ze wspólnej gry w Milanie - Reina był bowiem zmiennikiem młodszego kolegi w latach 2018-20. Później został wypożyczony do Aston Villi, a następnie sprzedany właśnie do Lazio Rzym.

