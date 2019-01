AC Milan, czyli wielki klub dotychczas bez Polaków w głównych rolach

AC Milan, jeden z najbardziej znanych i utytułowanych klubów w Europie, sięgał już w przeszłości po polskich piłkarzy, ale żadnemu nie udało się w nim zadebiutować. Krzysztof Piątek może zostać pierwszym z biało-czerwonych, który stanie się częścią jego historii.

Zdjęcie AC Milan /Getty Images

Największe sukcesy "Rossonerich" przypadają na trzy okresy - lata 60., przełom lat 80. i 90. oraz początek tego stulecia.

Po Puchar Europy (od sezonu 1992/93 Liga Mistrzów) sięgnęli siedmiokrotnie - w 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 i 2007 roku. Mistrzostwo Włoch zdobyli aż 18 razy, ale po raz ostatni w 2011 roku.

Większości kibiców koszulka tego klubu kojarzy się zapewne ze słynnym holenderskim tercetem. Marco van Basten i Ruud Gullit trafili do Milanu w 1987 roku, a Frank Rijkaard rok później. Przez kilka kolejnych sezonów wynieśli zespół z San Siro na szczyty.

Później klub przeżywał różne chwile. Jeszcze kilkanaście lat temu był potęgą, mając w składzie m.in. Paolo Maldiniego, Alessandro Nestę, Andreę Pirlo, Filippo Inzaghiego, Ukraińca Andrija Szewczenkę, a także Brazylijczyków Kakę i Ronaldinho.

W ostatnim czasie Milan bezskutecznie próbował wrócić na szczyt Serie A, zajęty niezmiennie od 2012 roku przez największą obecnie potęgę na Płw. Apenińskim - Juventus Turyn.

W przeszłości trzech polskich piłkarzy wiązało się z Milanem, ale żaden nie zadebiutował w pierwszej drużynie. W 2007 roku do ekipy z San Siro przeszedł bramkarz Michał Miśkiewicz. Występował w młodzieżowych drużynach Milanu, a od 2009 roku był wypożyczony do różnych klubów, m.in. Chievo Werona. W 2012 roku wrócił do Polski, podpisał wówczas kontrakt z Wisłą Kraków. Obecnie gra w Koronie Kielce.

Na początku 2013 roku zawodnikiem Milanu został znany już we włoskim futbolu Bartosz Salamon, występował bowiem wcześniej w Brescii i Foggii. Wydawało się, że ma szansę przebić się do pierwszej drużyny "Rossonerich", ale tak się nie stało, a pół roku później trafił do Sampdorii Genua. W kolejnych sezonach reprezentował barwy łącznie czterech innych włoskich zespołów, obecnie gra we Frosinone.

W lipcu 2017 do Milanu z ówczesnego spadkowicza z ekstraklasy Ruchu Chorzów przeszedł junior Przemysław Bargiel.

"To wielki talent potrzebujący odpowiednich warunków do rozwoju swojego potencjału. Pod okiem wybitnych fachowców, jakimi bez wątpienia dysponuje AC Milan, będzie to dużo łatwiejsze niż w trakcie walki w (...) spotkaniach Ruchu, gdy niejednokrotnie decydować będzie siła, a nie techniczna finezja" - przyznał tuż po transferze ówczesny prezes Ruchu Janusz Paterman.

Rok później utalentowany pomocnik przedłużył umowę z Milanem, ale jednocześnie został wypożyczony do występującej klasę niżej Spezii Calcio.

Zanim Bargiel wróci do Milanu, Piątek będzie już w tym klubie zapewne kilka miesięcy. Napastnik reprezentacji Polski, który latem 2018 roku przeszedł z Cracovii do Genoi za ok. cztery miliony euro, od początku sezonu Serie A jest rewelacją rozgrywek. Zdobył dotychczas 13 bramek, przed długi czas prowadził w klasyfikacji strzelców.

Przez lata na czele klubu stał potentat finansowy, były premier Włoch Silvio Berlusconi, który po długich miesiącach negocjacji sprzedał swoje udziały chińskiemu konsorcjum finansowemu za 740 mln euro. Chińczycy nie dotrzymali jednak terminu spłaty części uzgodnionej kwoty i w lipcu 2018 mediolański klub został przejęty przez amerykański fundusz Elliott Management.

W czerwcu ubiegłego roku Milan został wykluczony przez UEFA na dwa lata z europejskich pucharów za naruszenie zasad finansowego fair play, ale Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie uchylił tę decyzję.

To nie oznaczało jednak końca kłopotów. W grudniu Milan został ukarany grzywną przez UEFA za naruszenie zasad finansowego fair play i nie otrzyma 12 milionów euro z tytułu występów w Lidze Europejskiej w sezonie 2018/19.

Klub musi zachować odpowiedni bilans w budżecie do 30 czerwca 2021 roku. Jeśli tak się nie stanie, zostanie wykluczony z europejskich pucharów w pierwszym sezonie po zakwalifikowaniu.

Milan po 20 kolejkach Serie A z dorobkiem 34 punktów zajmuje czwarte miejsce. Do prowadzącego Juventusu traci aż 22. W grudniu klub niespodziewanie odpadł już po fazie grupowej Ligi Europy.