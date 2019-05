AC Milan z Krzysztofem Piątkiem w składzie pokonał 2-1 Bolognę FC z Łukaszem Skorupskim w meczu 35. kolejki Serie A. "Rossoneri" wskoczyli na piąte miejsce w tabeli, gwarantujące grę w Lidze Europy. Obie drużyny kończyły mecz w dziesiątkę, a po ostatnim gwizdku trzecią czerwoną kartkę dzisiejszego wieczoru dostał Danilo!

Zgodnie z przewidywaniami Krzysztof Piątek wrócił do składu AC Milan, kosztem Patricka Cutrone, który ponownie zasiadł na ławce rezerwowych. Trener Gennaro Gattuso nie zdecydował się na ustawienie z dwoma napastnikami i pozostał przy formacji 4-3-3.

Porażki w ostatnich spotkaniach sprawiły, że sytuacja Milanu mocno się skomplikowała, ale dzisiejsze zwycięstwo dało drużynie z Mediolanu piąte miejsce w tabeli.



W bramce Bologny tradycyjnie miejsce zajął inny z reprezentantów Polski, Łukasz Skorupski.



Jako pierwszy strzału na bramkę próbował w 6. minucie Ricardo Rodriguez, lecz uderzył wysoko ponad bramką Skorupskiego i Polak nie musiał interweniować. Chwilę później znacznie bardziej udany strzał oddał Calhanoglu, lecz tym razem Skorupski kapitalną paradą przeniósł piłkę ponad poprzeczką!

2019-05-06 20:30 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: M. Di Bello 2 1 AC Milan Bologna FC Donnarumma Abate Musacchio Rodriguez Zapata Calhanoglu Biglia Kessié Paquetá Suso Piątek Skorupski Calabresi Danilo Dijks Lyanco Poli Pulgar Farfán Svanberg Palacio Orsolini Sansone SKŁADY AC Milan Bologna FC Gianluigi Donnarumma Łukasz Skorupski Ignazio Abate 65′ 65′ Arturo Calabresi Mateo Musacchio Larangera Danilo Ricardo Rodriguez 90′ 90′ Mitchell Dijks Cristian Zapata Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović 61′ 61′ Hakan Calhanoglu 44′ 44′ 86′ 86′ Andrea Poli 26′ 26′ Lucas Biglia 75′ 75′ Erick Antonio Pulgar Farfán 90′ 90′ Franck Yannick Kessié 63′ 63′ Mattias Svanberg 74′ 74′ 74′ 74′ Lucas Tolentino Coelho de Lima Rodrigo Palacio 37′ 37′ 79′ 79′ Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre 80′ 80′ Riccardo Orsolini Krzysztof Piątek 57′ 57′ 90′ 90′ Nicola Sansone REZERWOWI Antonio Donnarumma Angelo Esmael da Costa Júnior Jose Manuel Reina Antonio Santurro Andrea Conti Gabriele Corbo Tiemoué Bakayoko Filip Helander Andrea Bertolacci Nehuén Mario Paz 79′ 79′ Samuel Castillejo Azuaga Godfred Donsah Diego Sebastián Laxalt Suárez Blerim Dzemaili 26′ 26′ José Mauri 80′ 80′ Simone Edera 61′ 61′ 67′ 67′ Fabio Borini Ladislav Krejczi Patrick Cutrone 63′ 63′ 72′ 72′ Mattia Destro Diego Falcinelli 86′ 86′ Federico Javier Santander Mereles

Napór Milanu trwał od pierwszych minut. W 12. minucie po jednym z dośrodkowań bliski zdobycia gola był Cristian Zapata, lecz minimalnie spudłował. W kolejnej akcji Skorupski zaliczył "pusty przelot", ale nie wykorzystał tego zamykający akcję Mateo Musacchio.

W odpowiedzi w sytuacji sam na sam z Donnarummą znalazł się Riccardo Orsolini, ale włoski bramkarz odważnym wyjściem z bramki skrócił kąt i zatrzymał strzał napastnika! W 21. minucie Donnarumma pokazał się z dobrej strony raz jeszcze, broniąc mocny strzał z dystansu.

Piątek w pierwszej dogodnej sytuacji znalazł się w 25. minucie, gdy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzelał głową z sześciu metrów. Polak przeniósł jednak piłkę nad poprzeczką.

Dwie minuty później boisko opuścił kontuzjowany Lucas Biglia, a zastąpił go Jose Mauri. Co ciekawe, kamery uchwyciły, jak chwilę wcześniej Gattuso ostro dyskutuje z rezerwowym tego dnia Bakayoko, a wszystkiemu przysłuchuje się z przerażoną miną Cutrone. Wszystko wskazywało na to, że francuski pomocnik odmówił wejścia na boisko!



W kolejnej akcji sytuację sam na sam z Donnarummą wykorzystał Rodrigo Palacio, ale gol nie został uznany! Sędzia uznał, że napastnik był na spalonym.

Wynik spotkania w 37. minucie udało się otworzyć Suso! Hiszpański skrzydłowy ograł dwóch rywali przed polem karnym, po czym uderzył z linii 16 m, a piłka wpadła do bramki tuż przy słupku! Kilka minut później z podobnej odległości uderzał Piątek, lecz z jego uderzeniem poradził sobie Skorupski.

Sześć minut po przerwie bliski podwyższenia wyniku był Calhanoglu. Niepilnowany oddał potężny strzał z 16 m, ale piłka przeleciała centymetry nad poprzeczką!

Po godzinie gry murawę opuścił kontuzjowany Calhanoglu, a zastąpił go Fabio Borini.

I Włoch został bohaterem gospodarzy, strzelając drugiego gola w 67. minucie. Akcję rozpoczął Lucas Paqueta, który zagrał na skrzydło do Boriniego, a ten chciał dośrodkować w kierunku Piątka, jednak piłkę wybił Lyanco. Dopadł do niej Paqueta, którego strzał zza pola karnego Skorupski tylko sparował, ale pierwszy do dobitki dopadł Borini, kierując piłkę do siatki.

Bologna się jednak nie poddała. W 73. minucie Nicola Sansone zagrał za linię obrońców do Mattei Destro, który wykończył akcję uderzeniem z bliska.

Chwilę później sytuacja Milanu skomplikowała się jeszcze bardziej. Lucas Paqueta został powalony przez rywala i wdał się w przepychankę z przeciwnikiem i sędzią, wskutek czego obejrzał dwie żółte kartki i wyleciał z boiska!

Bologna rzuciła się do ataku, a trener w pewnym momencie desygnował do gry czterech nominalnych napastników. Do końca meczu nie dotrwał jednak jeden z nich - Nicola Sansone, który wściekły wykonał gest, jakby chciał rzucić piłką w Kessiego, a sędzia ukarał go drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką!

Po ostatnim gwizdku z pretensjami do sędziego ruszył Danilo i także został ukarany czerwoną kartką!



STATYSTYKI AC Milan Bologna FC 2 1 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 11 17 Strzały na bramkę 3 9 Rzuty rożne 5 10 Faule 10 19 Spalone 0 2

AC Milan - Bologna FC 2-1



Bramka: 1-0 Suso (37.), 2-0 Borini (67.). 2-1 Destro (72.).

Czerwona kartka: Milan - Paqueta (75. - za dwie żółte), Bologna - Sansone (90+7. - za dwie żółte).



AC Milan: Donnarumma - Abate, Zapata, Musacchio, Rodriguez - Kessie, Biglia (25. Mauri), Paqueta - Suso (79. Castillejo), Piątek, Calhanoglu (60. Borini).

Bologna FC: Skorupski - Calabresi, Danilo, Lyanco, Dijks - Poli (86. Santander), Pulgar, Svanberg (63. Destro) - Orsolini (80. Edera), Palacio, Sansone.

Zdjęcie Krzysztof Piątek / MIGUEL MEDINA / AFP

WG, Pawo