Atalanta Bergamo udowodniła kolejny raz, że jest zespołem zupełnie nieprzewidywalnym. Dziś pokonała na wyjeździe 3-0 zmierzający - wydawało się - po mistrzostwo Włoch AC Milan.

Milan przed dzisiejszym spotkaniem miał na koncie tylko jedną porażkę ligową. Natomiast Atalanta z biegiem sezonu grała coraz lepiej, pnąc się w tabeli blisko podium.

Dziś na boisku karty rozdawała tylko jedna drużyna. Wynik meczu otworzył jeszcze przed przerwą Cristian Gabriel Romero, strzelając bramkę widowiskowym "szczupakiem".



Po zmianie stron Franck Kessie sfaulował w polu karnym Josipa Iliczicia i goście stanęli przed szansą zdobycia bramki z rzutu karnego. "Jedenastkę" wykorzystał sam poszkodowany.



W 77. minucie Milan dobił Duvan Zapata. Napastnik nie pomylił się w sytuacji sam na sam z Gianluigim Donnarummą.

Co dzisiejszy wynik oznacza dla układu tabeli? Milan wciąż jest na czele, ale po piętach depcze jej Inter Mediolan (dwa punkty straty, dziś 0-0 z Udinese). Sześć punktów do lidera traci AS Roma, siedem - Atalanta.



Piąte i szóste miejsce zajmują odpowiednio SSC Napoli i Juventus Turyn. Obie ekipy mają jeszcze do rozegrania dwa mecze zaległe (w tym jeden między sobą) i mogą zbliżyć się do czołowej dwójki.

19. kolejka Włochy - Serie A

2021-01-23 18:00 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Maurizio Mariani STATYSTYKI AC Milan Atalanta Bergamo 0 3 Posiadanie piłki 51,1% 48,9% Strzały 6 18 Strzały na bramkę 2 10 Rzuty rożne 5 7 Faule 11 14 Spalone 3 1

0 3 AC Milan Atalanta Bergamo Gollini Tolói Djimsiti Romero de Roon Hateboer Freuler Gosens Pessina Iličić Zapata Banguera Donnarumma Calabria Kjær Kalulu Hernández Tonali Castillejo Leão Kessié Meïté Ibrahimović SKŁADY AC Milan Atalanta Bergamo Gianluigi Donnarumma Pierluigi Gollini Davide Calabria Rafael Tolói Simon Kjaer 90′ 90′ Berat Djimsiti 57′ 57′ Pierre Kalulu Kyatengwa 26′ 26′ Cristian Gabriel Romero 38′ 38′ Theo Bernard François Hernández Marten de Roon Sandro Tonali 67′ 67′ Hans Hateboer 70′ 70′ Samuel Castillejo Azuaga Remo Freuler 70′ 70′ Rafael Alexandre Conceição Leão 84′ 84′ 90′ 90′ Robin Gosens 51′ 51′ Franck Yannick Kessié 90′ 90′ Matteo Pessina 46′ 46′ Soualiho Meïté 53′ (k.) 53′ (k.) 82′ 82′ Josip Ilicić Zlatan Ibrahimovic 77′ 77′ Duván Esteban Zapata Banguera REZERWOWI Antonio Donnarumma Francesco Rossi Ciprian Tatarusanu Marco Sportiello José Diogo Dalot Teixeira 90′ 90′ Mattia Caldara 57′ 57′ Mateo Musacchio Fabio Depaoli Jens Petter Hauge 67′ 67′ Joakim Mæhle Pedersen Rade Krunić 90′ 90′ José Luis Palomino 46′ 46′ Brahim Abdelkader Díaz Matteo Ruggeri Lorenzo Colombo Boško Šutalo Daniel Maldini 90′ 90′ Rusłan Malinowski 70′ 70′ Mario Mandżukić Aleksiej Miranczuk 70′ 70′ Ante Rebić Sam Lammers Fikayo Tomori 82′ 82′ Luis Fernando Muriel Fruto