W 5. kolejce Serie A AC Milan pierwszy raz stracił punkty. Lider z Mediolanu zremisował z AS Roma 3-3.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Juventus Turyn - Hellas Werona 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

5. kolejka Włochy - Serie A

2020-10-26 20:45 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Piero Giacomelli AC Milan AS Roma 3 3 DO PRZERWY 1-1 Z. Ibrahimović 2',79' A. Saelemaekers 47' E. Džeko 14' J. Veretout 71' M. Kumbulla 84'

Ze względu na zakażenie koronawirusem Milan musiał radzić sobie bez kilku zawodników. Najbardziej bolesna była strata Gianluigiego Donnarummy. Szansę w bramce dostał więc Ciprian Tatarusanu.



Lider Serie A świetnie rozpoczął mecz. Już w drugiej minucie bramkę zdobył Zlatan Ibrahimović. Roma jednak szybko odpowiedziała. Jeszcze przed upływem kwadransa do siatki trafił Edin Dżeko.



Milan atakował, ale w pierwszej połowie nie strzelił kolejnego gola. Mediolańczycy mieli kilka szans m.in. w 30. minucie, gdy w słupek trafił Simon Kjaer.



Podopieczni Stefano Pioliego trafili jednak zaraz po przerwie. Podobnie jak w pierwszej części, już w drugiej minucie po wznowieniu gry, bramkę zdobył Alexis Saelemaekers.



Kilka minut później fantastyczną okazję zmarnował Dżeko. Roma jednak zdołała wyrównać.



W 71. minucie goście wywalczyli rzut karny. Strzał Henrikha Mkhitaryana obronił Tatarusanu. Do dobitki ruszył Pedro, ale został nieczysto powstrzymany przez Ismaela Bennacera. "Jedenastkę" wykorzystał Jordan Veretout.



Osiem minut później w ten sam sposób odpowiedział Ibrahimović. Hakan Calhanoglu starł się w polu karnym z Gianluką Mancinim. Sędzia wskazał na 11. metr. Wydawało się, że arbiter postąpił zbyt pochopnie, ale nie skorzystał z VAR-u. Do piłki podszedł więc Szwed i trafił do siatki.



Milan jednak nie utrzymał prowadzenia. W 84. minucie, po rzucie rożnym, gola zdobył bowiem Marash Kumbulla i zapewnił Romie remis. Była to pierwsza strata punktów Milanu w tym sezonie Serie A. Zespół z San Siro pozostał jednak liderem.



MP



3 3 AC Milan AS Roma Tătărușanu Calabria Kjær Romagnoli Hernández Bennacer Saelemaekers Leão Kessié Çalhanoğlu Ibrahimović 2 Mirante Ibañez Kumbulla Mancini Karsdorp Pellegrini Pedro Mkhitaryan Spinazzola Veretout Džeko SKŁADY AC Milan AS Roma Ciprian Tatarusanu Antonio Mirante Davide Calabria Roger Ibañez da Silva Simon Kjaer 84′ 84′ Marash Kumbulla Alessio Romagnoli Gianluca Mancini 82′ 82′ Theo Bernard François Hernández 66′ 66′ Rick Karsdorp Ismael Bennacer 76′ 76′ Lorenzo Pellegrini 47′ 47′ 72′ 72′ Alexis Saelemaekers 77′ 77′ Rodriguez Pedro 70′ 70′ 72′ 72′ Rafael Alexandre Conceição Leão Henrich Mchitarjan Franck Yannick Kessié Leonardo Spinazzola Hakan Calhanoglu 71′ (k.) 71′ (k.) 86′ 86′ Jordan Veretout 2′, 79′ (k.) 2′, 79′ (k.) 75′ 75′ Zlatan Ibrahimovic 14′ 14′ Edin Dżeko REZERWOWI Antonio Donnarumma Simone Farelli Andreas Kristoffer Jungdal Pau López Sabata Andrea Conti Federico Fazio José Diogo Dalot Teixeira Juan Jesus Leonardo Duarte da Silva 66′ 66′ Bruno Peres Pierre Kalulu Kyatengwa Davide Santon 72′ 72′ Samuel Castillejo Azuaga 76′ 76′ 81′ 81′ Bryan Cristante 72′ 72′ Rade Krunić 86′ 86′ Gonzalo Villar del Fraile Sandro Tonali Borja Mayoral Moya Brahim Abdelkader Díaz Ruben Providence Lorenzo Colombo Daniel Maldini

STATYSTYKI AC Milan AS Roma 3 3 Posiadanie piłki 53,9% 46,1% Strzały 14 12 Strzały na bramkę 11 10 Rzuty rożne 7 7 Faule 14 15 Spalone 7 1

