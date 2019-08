Bartosz Drągowski przedłużył kontrakt z Fiorentiną. Nowa umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2023 roku, poinformował klub Serie A.

Polski bramkarz związał się z Fiorentiną już w lecie 2016 roku. W barwach "Violi" nie miał jednak łatwo. W ciągu trzech klat rozegrał w niej tylko siedem meczów w Serie A i dwa w Pucharze Włoch.

Nic dziwnego, że postanowił pójść na wypożyczenie i trafił do Empoli, gdzie wiosną tego roku wystąpił w 14 meczach ligowych. Prezentował się tam na tyle dobrze, że został wybrany do "11" sezonu piłkarzy do lat 21.



Teraz jednak wraca do Fiorentiny i liczy, że w końcu będzie tutaj pierwszym bramkarzem.

"Dziękuję Fiorentino. To mój czas, dam z siebie wszystko" - powiedział jeszcze 21-letni Drągowski po włosku na czwartkowej konferencji prasowej we Florencji.



