Przyszłość Piotra Zielińskiego stanęła pod znakiem zapytania tuż po wielkim sukcesie ekipy SSC Napoli . Wówczas ruszyła lawina medialnych spekulacji dotyczących możliwego transferu Polaka. Pierwszy trop wiódł w kierunku innej włoskiej ekipy - Lazio . Później pojawił się temat Arabii Saudyjskiej , lecz ostatnie wiele wskazywało na to, że nasz pomocnik zostanie w Neapolu na dłużej, przedłużając swoją umowę, która obecnie obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.

Są wieści z Włoch w sprawie Piotra Zielińskiego. "Nieoczekiwany zwrot wydarzeń"

Jednak we wtorek na antenie popularnej stacji radiowej z Neapolu dziennikarz sportowy i zarazem kibic Napoli Carlo Alvino ujawnił, że doszło do nieoczekiwanego zwrotu wydarzeń .

Jak dodał, podczas gdy wiele wskazywało na to, że Zieliński odnowi kontrakt z dotychczasowym klubem, a sprawa transferu do Arabii Saudyjskiej przygasła, "saudyjskie syreny znów się odezwały" i to z całych sił. Tym razem, jak stwierdził, jest też nadzieja na dobre, pokojowe załatwienie sprawy z Napoli, które powinno być usatysfakcjonowany sumą zaoferowaną przez Rijad za Polaka