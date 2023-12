A jednak, to się dzieje naprawdę. Takie wieści dla Milika, przekaz wysłany

Milik bez poważnego konkurenta? Vlahović ucina spekulacje, Juventus jego przyszłością

Serb łączony był bowiem z rychłym odejściem z " Juve " na rzecz transferu do Premier League - w gronie zainteresowanych nim zespołów miały być Manchester United czy Arsenal , natomiast nawet jeśli faktycznie coś było tu na rzeczy, to plany angielskich gigantów... raczej spalą na panewce.

Vlahović udzielił bowiem wywiadu dla "La Gazzetta dello Sport", w którym stwierdził jasno, że wciąż wiąże swoją przyszłość z ekipą "Starej Damy". Mało tego - powiedział on wprost, że trwają już wstępne negocjacje w kwestii przedłużenia jego kontraktu, który wygasa dopiero za 2,5 roku.

Zawsze byłem pewien, że chcę tu zostać. Spekulacje zawsze się zdarzają, to jest część tego sportu. Gdybyśmy chcieli wszystkich słuchać, to byśmy oszaleli

Wielki hit Serie A. Juventus ze Szczęsnym i Milikiem w składzie zagra z Napoli

"Bianconeri" kolejne starcie rozegrają 8 grudnia o godz. 20.45 i to z nie byle kim, bo ich przeciwnikami będzie Napoli, czyli wciąż urzędujący mistrzowie Włoch. Juventus to na ten moment lider tabeli Serie A i z pewnością nikt w klubie nie chciałby, aby jego przewaga nad resztą stawki stopniała i to po tak prestiżowym spotkaniu.