Napoli z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim w składzie pokonało na wyjeździe SPAL 2013, którego barw broni Thiago Cionek, 2-1 (0-0) w meczu 36. kolejki włoskiej Serie A.

Spotkanie na Stadio Paolo Mazza nie miało większego znaczenia. Napoli już wcześniej zapewniło sobie wicemistrzostwo Włoch. Piłkarzom SPAL nie grozi spadek, a o miejscu premiowanym grą w europejskich pucharach również nie mają co marzyć.



Na boisku oglądaliśmy trzech Polaków. W barwach gospodarzy w podstawowym składzie wybiegł Thiago Cionek, a w Napoli Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński.



Milik już w 5. minucie mógł wpisać się na listę strzelców. Polski napastnik próbował lewą i prawą nogą, ale Emiliano Viviano wyszedł obronną ręką z opresji. Przyjezdni mieli wyraźną przewagę. Nie potrafili tego jednak udokumentować. W 32. minucie wydawało się, że musi paść gol. Zieliński dobrze podał do Amina Younesa, który zbiegł do środka kładąc na boisku dwóch rywali. Jego strzał z 10 metrów okazał się niecelny.



W końcówce pierwszej połowy przed szansą stanął jeszcze Milik. Szybka akcja Napoli zapoczątkował Zieliński, który zagrał do kolegi z reprezentacji. Milik zdecydował się na strzał z dystansu i nie był to dobry wybór. Piłka przeleciała bowiem wysoko nad bramką rywali.

2019-05-12 18:00 | Stadion: Stadio Paolo Mazza | Arbiter: E. Abbattista 1 2 SPAL 2013 SSC Napoli Meret Koulibaly Luperto Malcuit Rui Allan Ruiz Zieliński Milik Younes Callejón Viviano Bonifazi Cionek Fares Vicari Lazzari Missiroli Murgia Valoti Petagna Floccari SKŁADY SPAL 2013 SSC Napoli Emiliano Viviano Alex Meret Kevin Bonifazi Kalidou Koulibaly 64′ 64′ 89′ 89′ Thiago Rangel Cionek Sebastiano Luperto 69′ 69′ Mohamed Salim Fares Kévin Malcuit Francesco Vicari 88′ 88′ 53′ 53′ Silva Duarte Mario Rui Manuel Lazzari 49′ 49′ Marques Loureiro Allan 31′ 31′ Simone Missiroli Fabián Ruiz Pena Alessandro Murgia 84′ 84′ Piotr Zieliński 73′ 73′ Mattia Valoti Arkadiusz Milik 83′ (k.) 83′ (k.) Andrea Petagna 66′ 66′ Amin Younes Sergio Floccari 90′ 90′ Jose Callejon REZERWOWI Alfred Benjamin Gomis Alessandro Fortunato D'Andrea Giacomo Poluzzi Orestis Karnezis Filippo Costa Raul Albiol Lorenzo Dickmann 84′ 84′ Faouzi Ghoulam Dias da Silva Felipe Elseid Hysaj Vasco Regini 90′ 90′ Gianluca Gaetano Lorenco Šimić 66′ 66′ Simone Verdi 89′ 89′ Marko Janković 31′ 31′ Pasquale Schiattarella Mirko Valdifiori 73′ 73′ Mirco Antenucci Alberto Paloschi

Na początku drugiej połowy Napoli wreszcie zdobyło bramkę. Pięknym technicznym strzałem popisał się Allan i Viviano skapitulował. Podopieczni Carlo Ancelottiego oddali pole rywalom. Raz po raz pod bramką strzeżoną przez Aleksa Mereta było gorąco. W 76. minucie piłka znalazła się w siatce przyjezdnych, ale gol nie został uznany, bo Mirco Antenucci był na spalonym.



W 83. minucie gospodarze doprowadzili do wyrównania. Sebastiano Luperto faulował w polu karnym Sergio Floccariego i sędzia wskazał na "wapno". "Jedenastkę" wykorzystał Andrea Petagna, choć Meret wyczuł intencję strzelca i miał nawet piłkę na ręce, ale uderzenie było za mocne.



Napoli ponownie wyszło na prowadzenie w 88. minucie, kiedy ładną dwójkową akcję przeprowadzili Jose Callejon i Mario Rui. Ten drugi huknął pod poprzeczkę.



Gospodarze jeszcze rzucili się do ataku i mieli dwie doskonałe okazje, żeby uratować punkt, ale Meret nie dał się już pokonać.



Milik rozegrał całe spotkanie. Cionek i Zieliński zostali zmienieni w końcówce meczu.

STATYSTYKI SPAL 2013 SSC Napoli 1 2 Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 12 21 Strzały na bramkę 6 8 Rzuty rożne 1 12 Faule 12 18 Spalone 3 2