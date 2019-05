W meczu 35. kolejki włoskiej Serie A zespół SSC Napoli pokonał Cagliari 2-1 (0-0). W końcówce nie brakowało kontrowersji. Piotr Zieliński grał cały mecz, a Arkadiusz Milik wszedł w drugiej połowie.

35. kolejka Włochy - Serie A

2019-05-05 20:30 | Stadion: Stadio San Paolo | Arbiter: D. Chiffi SSC Napoli Cagliari Calcio 2 1 DO PRZERWY 0-0 D. Mertens 85' L. Insigne 90' L. Pavoletti 63'

Obie drużyny w historii bezpośrednich pojedynków spotkały się ze sobą 35 razy. Zespół SSC Napoli wygrał 16 razy, a przegrał tylko pięć. 14 meczów zakończyło się remisem.



Bezbarwna z obu stron pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0-0.

Gospodarze zaczęli się rozkręcać po przerwie. Bardziej widoczny był też Zieliński, który brał udział w kilku niezłych akcjach Napoli. Ale niespodziewanie to goście objęli prowadzenie.



Szczęście uśmiechnęło się do zawodników Cagliari w 63. minucie spotkania, gdy Leonardo Pavoletti strzelił pierwszego gola. To już jego trzynaste trafienie w sezonie. Sytuację bramkową stworzył Nicolo Barella.

W 64. minucie Milik wszedł na murawę za Amina Younesa. Polak ożywił ofensywne poczynania gospodarzy. Kilka razy doszedł do dobrych podań partnerów, ale brakowało mu szczęścia w niektórych sytuacjach, gdy strzelał tuż obok bramki.



W 85. minucie na listę strzelców wpisał się Dries Mertens. To już czternaste trafienie tego piłkarza w sezonie. Bramka padła po podaniu Faouziego Ghoulama.



Do kontrowersji doszło w doliczonym czasie gry, gdy piłka trafiła w rękę Fabrizio Cacciatore. Sędzia nie przerwał gry, ale po wideoweryfikacji wskazał na rzut karny.



Goście nie mogli się pogodzić z tą decyzją. Za czerwoną kartkę wyleciał z boiska Artur Ionita, osłabiając tym samym zespół gości. Po chwili Lorenzo Insigne strzelił z rzutu karnego zwycięskiego gola.



Już w najbliższą sobotę drużyna Cagliari rozegra kolejny mecz u siebie. Jej przeciwnikiem będzie Lazio Rzym. Natomiast w niedzielę SPAL 2013 będzie rywalem zespołu SSC Napoli w meczu, który odbędzie się w Ferrarze.

2 1 SSC Napoli Cagliari Calcio Meret Albiol Ghoulam Hysaj Koulibaly Allan Zieliński Mertens Insigne Verdi Younes Cragno Cacciatore Ceppitelli Lykogiannis Romagna Barella Cigarini Deiola Ioniţă Pavoletti Cerri SKŁADY SSC Napoli Cagliari Calcio Alex Meret Alessio Cragno Raul Albiol Fabrizio Cacciatore Faouzi Ghoulam Luca Ceppitelli Elseid Hysaj Charalampos Lykogiannis Kalidou Koulibaly Filippo Romagna 61′ 61′ Marques Loureiro Allan 90′ 90′ Nicolò Barella Piotr Zieliński 90′ 90′ Luca Cigarini 85′ 85′ Dries Mertens 70′ 70′ Alessandro Deiola 90′ (k.) 90′ (k.) 90′ 90′ Lorenzo Insigne 90′ 90′ Artur Ionita 61′ 61′ Simone Verdi 63′ 63′ 88′ 88′ Leonardo Pavoletti 61′ 61′ 64′ 64′ Amin Younes 72′ 72′ 74′ 74′ Alberto Cerri REZERWOWI Orestis Karnezis Simone Aresti David Ospina Rafael de Andrade Bittencourt Pinheiro Sebastiano Luperto Luca Pellegrini Kévin Malcuit 88′ 88′ Fabio Pisacane Silva Duarte Mario Rui Darijo Srna Adam Ounas Valter Birsa 61′ 61′ Fabián Ruiz Pena Filip Bradarić 61′ 61′ Jose Callejon 74′ 74′ João Pedro Geraldino dos Santos Galvão 64′ 64′ Arkadiusz Milik Christian Gabriel Oliva Giménez 70′ 70′ Simone Padoin Kiril Despodov Cyril Théréau