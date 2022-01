18 mln euro za Arkadiusza Milika? Polak może wrócić do Serie A

Arkadiusz Milik kolejny raz znalazł się na zakręcie swojej piłkarskiej kariery. Polak ma poważne problemy w drużynie Olympique Marsylia. Ostatni mecz spędził na ławce rezerwowych, a na listę strzelców wpisał się jego rywal o miejsce w składzie - Cedric Bakambu.



Milik nie może odnaleźć się w drużynie Olympique Marsylia

Nic więc dziwnego, że w mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat możliwego transferu reprezentanta Polski. 27-latek łączony jest z Juventusem czy Sevillą. Napastnika na oku mają też działacze Fiorentiny.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Olympique Lyon - AS Saint-Étienne. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

We Florencji trwają przygotowania na rozstanie z Dusanem Vlahoviciem. Bramkostrzelny Serb jeszcze tej zimy może przenieść się do Juventusu. Kto go zastąpi?



Arkadiusz Milik trafi do Fiorentiny? Znamy szczegóły oferty

Jak donosi "La Nazione", szefowie "Violi" wytypowali trzech kandydatów. To Patrick Schick, Joao Pedro i wspomniany Arkadiusz Milik. Wyciekły nawet szczegóły oferty, jaka szykowana jest za Polaka.



Fioretina jest gotowa zaproponować francuskim działaczom wypożyczenie z opcją wykupu. W niej zostałaby zawarta kwota 18 mln euro.

Zdjęcie Oglądaj skróty meczów Ligue 1 / interia / materiały prasowe