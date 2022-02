AS Roma - Genoa. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

AS Roma: Patrício – Mancini (C), Smalling, Ibañez – Karsdorp (72. Veretout), S. Oliveira (58. El Shaarawy), Cristante, Maitland-Niles (58. Afena-Gyan) – Mchitarjan – Zaniolo, T. Abraham.



Rezerwowi: Fuzato – Afena-Gyan, Bove, Diawara, El Shaarawy, Kumbulla, C. Pérez, Šomurodov, Veretout, Viña, Zalewski.



Trenér: José Mourinho



Genoa CFC: Sirigu – Vásquez, Bani (45+1. Östigard), Vanheusden, Hefti – Badelj, Sturaro (C) – Yeboah (57. Amiri), Portanova (71. Nikola Maksimović), Ekuban (71. Melegoni) – Destro (57. Piccoli).



Rezerwowi: Šemper – Calafiori, Galdames, Nikola Maksimović, Kallon, Melegoni, Östigard, Piccoli, Frendrup, Amiri.



Trenér: Alexander Blessin