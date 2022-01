Torino FC - US Sassuolo Calcio 1-1. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) WIDEO |

Bramki: 16. A. Sanabria (Singo) – 89. Raspadori (D. Berardi)



Torino FC: Milinković-Savić – Ricardo Rodríguez, Bremer, Zima – Vojvoda, Mandragora (C) (70. Pobega), Lukić, Singo – Brekalo (70. Pjaca), Praet (84. Baselli) – A. Sanabria.



Rezerwowi: Gemello, Beriša – Buongiorno, Izzo, Ansaldi, Baselli, Linetty, Pobega, Pjaca, Warming, Zaza, Angori.

Trenér: Ivan Juric.



US Sassuolo Calcio: Consigli – Kyriakopoulos, G. M. Ferrari (C), Chiricheş, Müldür – Maxime López, Frattesi – Raspadori (90. Ruan), Harroui (46. Rogério, 55. Defrel), D. Berardi – Scamacca.



Rezerwowi: Pegolo, Satalino – Paz, Peluso, Romagna, Ruan, Rogério, Abubakar, Defrel.

Trenér: Alessio Dionisi.