Napoli – Salernitana 4-1. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)

Napoli – Salernitana 4-1. Skrót meczu.

Bramki: 18. Juan Jesus (Elmas), 45+4. D. Mertens (kar.), 48. Rrahmani (D. Mertens), 53. L. Insigne (kar.) – 33. Bonazzoli (Kišrída)



SSC Napoli: Meret – Di Lorenzo (76. Zanoli), Rrahmani, Juan Jesus, Rui (76. Ghoulam) – Lobotka, P. Zieliński – Lozano (46. L. Insigne), Ruiz (65. Politano), Elmas – D. Mertens (C) (64. Osimhen).



Rezerwowi: Marfella, Ospina – Demme, Ghoulam, L. Insigne, Malcuit, Osimhen, Politano, Tuanzebe, Zanoli.

Trenér: Luciano Spalletti



US Salernitana 1919: Belec – Bogdan, Veseli, Delli Carri – Gagliolo, Obi, Di Tacchio (C), Schiavone (36. Jaroszyński), Kišrída – Vergani (62. Russo), Bonazzoli (79. Simy).



Rezerwowi: Russo, Guerrieri – Cannavale, Jaroszyński, Motoc, Perrone, Russo, Simy, Gondo, Iannone.

Trenér: Stefano Colantuono